English Language Learners April 2025 Class

8882 170 St NW

Edmonton, AB T5T 4J2, Canada

Manuels et livres de lecture (Membre Innova Circle)
$15

8 left!

Matériel de base : 📚 Manuels et livres de lecture – Adaptés au niveau des apprenants 📝 Cahiers et blocs-notes – Pour la prise de notes et les exercices d’écriture ✏️ Stylos, crayons, gommes et surligneurs – Outils essentiels pour écrire et annoter 📂 Dossiers ou classeurs – Pour organiser les fiches de travail et supports de cours
Manuels et livres de lecture (NON-Membre)
$20

8 left!

Matériel de base : 📚 Manuels et livres de lecture – Adaptés au niveau des apprenants 📝 Cahiers et blocs-notes – Pour la prise de notes et les exercices d’écriture ✏️ Stylos, crayons, gommes et surligneurs – Outils essentiels pour écrire et annoter 📂 Dossiers ou classeurs – Pour organiser les fiches de travail et supports de cours

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!