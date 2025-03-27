English Language Learners April 2025 Class

Matériel de base : 📚 Manuels et livres de lecture – Adaptés au niveau des apprenants 📝 Cahiers et blocs-notes – Pour la prise de notes et les exercices d’écriture ✏️ Stylos, crayons, gommes et surligneurs – Outils essentiels pour écrire et annoter 📂 Dossiers ou classeurs – Pour organiser les fiches de travail et supports de cours

Matériel de base : 📚 Manuels et livres de lecture – Adaptés au niveau des apprenants 📝 Cahiers et blocs-notes – Pour la prise de notes et les exercices d’écriture ✏️ Stylos, crayons, gommes et surligneurs – Outils essentiels pour écrire et annoter 📂 Dossiers ou classeurs – Pour organiser les fiches de travail et supports de cours

More details...