Entraînement sur mur de Vitesse 15m
durée: 1.5 heures
âge min: 14 ans
préalabe: accréditation d'un centre d'escalade, Passeport Accès Vitesse
Entraînement sur mur de Vitesse 10m
durée: 1.5 heures
Pas d'âge min
Préalabe: accréditation d'un centre d'escalade, Passeport Accès Vitesse ou être accompagné d'un détenteur d'accréditation d'un centre d'escalade, et d'un Passeport Accès Vitesse si moins de 14 ans
Ce billet est réservé aux athlètes de l'équipe ou partenaires de AEM
