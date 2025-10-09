AEM (Accès escalade Montréal)

Entraînement sur mur de vitesse

2350 Rue Dickson

Montréal, QC H1N 2J1, Canada

Training session on 15m wall
$25.29

Entraînement sur mur de Vitesse 15m

durée: 1.5 heures

âge min: 14 ans

préalabe: accréditation d'un centre d'escalade, Passeport Accès Vitesse

Training session on 10m wall
$17.25

Entraînement sur mur de Vitesse 10m

durée: 1.5 heures

Pas d'âge min

Préalabe: accréditation d'un centre d'escalade, Passeport Accès Vitesse ou être accompagné d'un détenteur d'accréditation d'un centre d'escalade, et d'un Passeport Accès Vitesse si moins de 14 ans

Accès Athletes partenaires
$35

Ce billet est réservé aux athlètes de l'équipe ou partenaires de AEM

