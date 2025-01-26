"Soutenez la jeunesse et tentez votre chance de gagner gros !"/ Support young people and try your luck at winning big
Un tirage 50-50 pour soutenir les jeunes
CA$10
Merci de soutenir la jeunesse en participant à ce tirage 50-50.
50% des fonds ira au gagnant et 50% ira ÉMC. Le gagnant sera annoncé lors de la remise des prix du championnat national d'épellation ÉMC 2025 , le 18 mai 2025.
