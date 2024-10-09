eventClosed

Miss Ice's Silent Auction!

auction.pickupLocation

550 Sherling Ave. #2110, Port Coquitlam, BC V3B 0J6, Canada

4 Day Passes & Shoe Rental - Rock Climbing @ The Hive PoCo item
4 Day Passes & Shoe Rental - Rock Climbing @ The Hive PoCo
CA$35

auctionV2.input.startingBid

4 First Day Visit Passes and Shoe Rental at The Hive Rock Climbing. Donated by The Hive. Value $150.50
$250.00 Gift Certificate to Vancouver Young Actors School item
$250.00 Gift Certificate to Vancouver Young Actors School
CA$75

auctionV2.input.startingBid

$250.00 towards week long spring or summer camp or 16-week program. Donated by Vancouver Young Actors School
Starter Package at 30 Minute Hit PoCo! item
Starter Package at 30 Minute Hit PoCo!
CA$45

auctionV2.input.startingBid

Gift Certificate for Gloves, Wraps & $50.00 Credit towards a membership. Donated by 30 Minute Hit Port Coquitlam - also a proud parent of an athlete on Super Twisters! Value $150.00
10 Ice Skating Passes at Sportsplex Langley item
10 Ice Skating Passes at Sportsplex Langley
CA$15

auctionV2.input.startingBid

10 Ice Skating Passes for Sportsplex Langley. Donated by Sportsplex Langley Value $50.00
Tour & Tasting for 4 @ Dead Frog Brewery item
Tour & Tasting for 4 @ Dead Frog Brewery
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Tour & Tasting for 4 people at Dead Frog Brewery. Donated by Dead Frog Brewery Value $60.00
1 Hour Ice Rink Rental @ NHTC item
1 Hour Ice Rink Rental @ NHTC
CA$85

auctionV2.input.startingBid

1 Hour of Ice Rink rental at National Hockey House Langley. Donated by National Hockey House (NHTC) Value $320.00
$50.00 Gift Card & T-Shirt from Barley Merchant item
$50.00 Gift Card & T-Shirt from Barley Merchant
CA$15

auctionV2.input.startingBid

$50.00 Gift Card to The Barley Merchant along with T-Shirt. Donated by the Barley Merchant Value $74.00
Grolsch Cooler filled with swag! item
Grolsch Cooler filled with swag! item
Grolsch Cooler filled with swag!
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Grolsch cooler filled with beer branded swag (golf shirt, hat, bottle opener, beach bag, towel etc. and maybe even some BEER)! Donated by Stacey Maynes-Swift Value $300.00
$100.00 Gift Card to Match Eatery & Public House item
$100.00 Gift Card to Match Eatery & Public House
CA$30

auctionV2.input.startingBid

$100.00 Gift Card to Match Eatery & Public House. Choose from 3 convenience locations - Langley, New Westminster and Delta! Donated by Sandey Berry Value $100.00
$100.00 Gift Card to Match Eatery & Public House item
$100.00 Gift Card to Match Eatery & Public House
CA$30

auctionV2.input.startingBid

$100.00 Gift Card to Match Eatery & Public House. Choose from 3 convenience locations - Langley, New Westminster and Delta! Donated by Sandey Berry Value $100.00
$200.00 Gift Card to Fluid Spa + Salon & Oribe Hair Products item
$200.00 Gift Card to Fluid Spa + Salon & Oribe Hair Products
CA$100

auctionV2.input.startingBid

$200.00 Gift Card to be used at Fluid Spa + Salon and Oribe Hair Products. Products include: Oribe Hair Alchemy Shampoo, Oribe Texturizing Spray, Oribe Mask for Beautiful Colour. Donated by Cheryl Gri Value $413.00
4 Tickets to a Vancouver Giants 2024/2025 home game item
4 Tickets to a Vancouver Giants 2024/2025 home game
CA$30

auctionV2.input.startingBid

4 end-zone tickets to a Vancouver Giants 2024/2025 regular season game. Donated by The Vancouver Giants Value $111.00
$50.00 Gift Cards to Central City Fun Park item
$50.00 Gift Cards to Central City Fun Park
CA$15

auctionV2.input.startingBid

2 x $25.00 Gift Cards to be used at Central City Fun Park. Donated by Central City Fun Park. Value $50.00
Fresh St. Market Gift Basket item
Fresh St. Market Gift Basket
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Fresh St. Market Gift Basket fully of treats (chocolate, granola bites, licorice twists, bliss balls, coconut lemon bites, apple chips, popcorn). Donated by Fresh St. Market. Valued at $55.00
$50.00 Gift Card to Me-N-Ed's Pizza item
$50.00 Gift Card to Me-N-Ed's Pizza
CA$15

auctionV2.input.startingBid

$50.00 Gift Card to Me-N-Ed's Pizza. Donated by Me-N-Ed's Pizza. Value $50.00
Cactus Club $150.00 Gift Card item
Cactus Club $150.00 Gift Card
CA$45

auctionV2.input.startingBid

$150.00 Gift Card to Cactus Club. Donated by LMS Reinforcing Steel Group
The Keg $150.00 Gift Card item
The Keg $150.00 Gift Card
CA$45

auctionV2.input.startingBid

$150.00 Gift Card to The Keg Donated by LMS Reinforcing Steel Group
Superstore $100.00 Gift Card item
Superstore $100.00 Gift Card
CA$30

auctionV2.input.startingBid

$100.00 Gift Card to Superstore Donated by LMS Reinforcing Steel Group
Paddleboard with accessories item
Paddleboard with accessories
CA$75

auctionV2.input.startingBid

SANTASUP Inflatable Stand Up Paddle Board for Adults with Paddleboard Accessories. 10'6" Pink, Berry Blue. Donated by Irene Jordan Value $200.00
$75.00 Gift Card to Moody Brows! item
$75.00 Gift Card to Moody Brows! item
$75.00 Gift Card to Moody Brows!
CA$20

auctionV2.input.startingBid

$75.00 Gift Card to Moody Brows in Port Moody. Moody Brows specializes in cosmetic tattoos but also offers facial waxing, brow tinting and lamination services. Donated by Moody Brows.
4 Vancouver Giants Tickets & Hats - Nov 23 Game! item
4 Vancouver Giants Tickets & Hats - Nov 23 Game!
CA$75

auctionV2.input.startingBid

4 Tickets to the November 23, 2024 Vancouver Giants game ant 4 Vancouver Giants Hats! Value $260.00
$100.00 Gift Card to The Dog Patch item
$100.00 Gift Card to The Dog Patch
CA$30

auctionV2.input.startingBid

$100.00 Gift Card to The Dog Patch. They offer Daycare, Boarding and Grooming for Dogs. Donated by The Dog Patch Value $100.00
"Teen" Gift Basket - Haircare, Skincare, Starbucks and more! item
"Teen" Gift Basket - Haircare, Skincare, Starbucks and more!
CA$35

auctionV2.input.startingBid

"Teen" themed gift basket. Includes Amika hair products, Ordinary skincare, Starbucks gift card, candy, candle and more! Donated by Alexia Baldwin. Value: $150.00
$100.00 GC Patina Brewing/$25.00 GC Parkside Brewery/Toque item
$100.00 GC Patina Brewing/$25.00 GC Parkside Brewery/Toque
CA$40

auctionV2.input.startingBid

$100.00 Gift Card To Patina Brewing Co., $25.00 Gift Card to The Parkside Brewery and Parkside Toque. Donated by Patina Brewing and Parkside Brewery Value: $160.00
Cat & Fiddle Package! item
Cat & Fiddle Package!
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Cat & Fiddle T-Shirt, $10.00 Gift Card and 4 Pack of Brothers Brewing Beer! Donated by Cat & Fiddle Port Coquitlam. Value: $60.00
Full Car Detailing Package! item
Full Car Detailing Package!
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Full Car Detailing Package from Westcoast Detailing. Donated by Westcoast Detailing Value: $100.00
$50.00 Gift Certificate to Wildplay! item
$50.00 Gift Certificate to Wildplay!
CA$15

auctionV2.input.startingBid

$50.00 Gift Certificate to Wildplay Maple Ridge. Donated by Wildplay. Value $50.00
Gift Certificate for 1 Hour of Tattoo Time! item
Gift Certificate for 1 Hour of Tattoo Time!
CA$50

auctionV2.input.startingBid

1 Hour of Tattoo Time with Sean Sue Tattoo located in Cloverdale. Donated by Sean Sue. Value $200.00
Starbucks Gift Basket! item
Starbucks Gift Basket!
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Starbucks gift basket. Iced coffee (individual and bottle), Purple Tumbler Cup, Coffee and Hot Chocolate. Donated by Amy Schwickrath Value: $120.00
AG Hair Care Basket item
AG Hair Care Basket
CA$60

auctionV2.input.startingBid

AG Hair Care Basket full of products. Donated by Meagan Custodio Value: $210.00
$135.00 Gift Certificate to Simusique! item
$135.00 Gift Certificate to Simusique!
CA$40

auctionV2.input.startingBid

$135.00 Gift Certificate to Simusique. They offer music lessons for everyone! (Piano, Guitar, Bass, Ukulele, Violin, Voice, Groups, Theory etc.) Donated by Maggie Lim Value: $135.00
$50.00 Gift Card to Emilio Finatti Pizzeria! item
$50.00 Gift Card to Emilio Finatti Pizzeria!
CA$15

auctionV2.input.startingBid

$50.00 Gift Card to Emilio Finatti Pizzeria. Donated by Emilio Finatti Pizzeria. Value: $50.00
Kevin Murphy Hair Products item
Kevin Murphy Hair Products
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Kevin Murphy Hair Products. Donated by Stephanie Lucky. Value $200.00
Starbucks package (hot & cold cups) and $25 gift card! item
Starbucks package (hot & cold cups) and $25 gift card!
CA$35

auctionV2.input.startingBid

Starbucks package with hot mug and cold tumbler with $25.00 Starbucks gift card. Donated by Alison McKay Value $110.00
$50.00 Browns Gift Card item
$50.00 Browns Gift Card
CA$20

auctionV2.input.startingBid

The winner will receive a $50.00 gift card to Browns Socialhouse. Donated by Browns. Value $50.00
2 Tickets to a 2025 BC Lions home game.l item
2 Tickets to a 2025 BC Lions home game.l
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Oh yeah, the winner is entitled to two lower corner seat tickets to a 2025 BC Lions home game at Bc Place. Donated by the BC Lions. Value $100.00

common:zeffyTipDisclaimerTicketing