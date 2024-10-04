Science Undergraduate Society of McGill University
eventClosed
NUM clothing!
Crewneck LEFT CHEST logo
CA$40.50
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/gildan/18000?site=XQIJYERCRG
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/gildan/18000?site=XQIJYERCRG
seeMoreDetailsMobile
closed
Crewneck FULL FRONT logo
CA$45.10
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/gildan/18000?site=XQIJYERCRG
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/gildan/18000?site=XQIJYERCRG
seeMoreDetailsMobile
closed
Hoodie LEFT CHEST logo
CA$42.80
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/gildan/18500?site=XQIJYERCRG
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/gildan/18500?site=XQIJYERCRG
seeMoreDetailsMobile
closed
Hoodie FULL FRONT logo
CA$49.70
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/gildan/18500?site=XQIJYERCRG
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/gildan/18500?site=XQIJYERCRG
seeMoreDetailsMobile
closed
zip up hoodie LEFT CHEST logo
CA$46.25
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/gildan/18600?site=XQIJYERCRG
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/gildan/18600?site=XQIJYERCRG
seeMoreDetailsMobile
closed
¼ zip LEFT CHEST
CA$54.30
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/jerzees/995mr?site=XQIJYERCRG
Pick your colour way from here: https://en-ca.sportswearcollection.com/p/jerzees/995mr?site=XQIJYERCRG
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout