Faith Welland Outreach
Big Red Fundraiser
Hamburgers (4 OZ)
CA$60
Hamburgers, 4 OZ (approx. 42 burgers)
Hamburgers (6 OZ)
CA$60
Hamburgers, 6 OZ (approx. 30 burgers)
Hot Dogs
CA$30
Jumbo Hot Dogs, 3 KG Bag (approx. 35 pieces)
Wings
CA$55
Wings, Raw, 4KG Box (approx. 70-90 pieces)
Chicken Cutlets
CA$55
Chicken Cutlets, 4KG Box (approx. 27-29 pieces)
Chicken Fingers
CA$56
Chicken Fingers, 4KG Box (approx. 50-60 pieces)
Sliced Bacon
CA$55
Slice Bacon, 11LB Box (approx. 150-160 slices)
Sliced Peameal Bacon
CA$45
Sliced Peameal Bacon, 11LB Box (approx. 70-80 slices)
Breakfast Sausages
CA$45
Breakfast Sausages, 11LB Box (approx. 130 pieces)
Pizza Rolls
CA$53
Pizza Rolls, 3.25KG Box (approx. 50 pieces)
