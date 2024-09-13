eventClosed

Sledge Hockey Showdown - Nov. 30, 2024

auction.pickupLocation

780 SW Marine Dr, Vancouver, BC V6P 5Y7, Canada

Vancouver Aquarium - 2x General Admission ($100 value) item
Vancouver Aquarium - 2x General Admission ($100 value)
CA$50

auctionV2.input.startingBid

$100 value. Donated by the Vancouver Aquarium. Tickets are available until February 28th, 2025 and must be used at one visit.
Vancouver Whitecaps - 4x Regular Season Voucher ($180 value) item
Vancouver Whitecaps - 4x Regular Season Voucher ($180 value)
CA$100

auctionV2.input.startingBid

$180 value. Donated by the Vancouver Whitecaps FC. Expires December 31, 2025.
The Keg - $25 Gift Card item
The Keg - $25 Gift Card
CA$10

auctionV2.input.startingBid

$25 value. Donated by The Keg. Expires on February 28th, 2025.
Improv Centre - 2x tickets ($20 value) item
Improv Centre - 2x tickets ($20 value)
CA$5

auctionV2.input.startingBid

$20 value. Donated by The Improv Centre. Valid until April 30, 2025.
PNE - 4x Winter Fair Admission ($100 value) item
PNE - 4x Winter Fair Admission ($100 value)
CA$50

auctionV2.input.startingBid

$100 value. Donated by the PNE. Valid during the Winter Fair (6-8 & 12-23 December, 4pm-10pm). Expires December 23, 2024.
GVZ - Family Package (2x adult, 2x kids) - $122 value item
GVZ - Family Package (2x adult, 2x kids) - $122 value
CA$60

auctionV2.input.startingBid

$122 value. Donated by the Greater Vancouver Zoo. No expiry date.
Beaty Biodiversity Museum - Family Membership ($90 value) item
Beaty Biodiversity Museum - Family Membership ($90 value)
CA$20

auctionV2.input.startingBid

$90 value. Donated by the UBC Beaty Biodiversity Museum. One-year membership includes up to 2 adults and 4 children (under 18). Must be redeemed by June 30, 2025.
Vancouver Warriors - 4x tickets ($100 value) item
Vancouver Warriors - 4x tickets ($100 value)
CA$50

auctionV2.input.startingBid

$100 value. Donated by the Vancouver Warriors. Expires at the end of the 2024/2025 regular season.
Arts Club - 2x tickets ($248 value) item
Arts Club - 2x tickets ($248 value)
CA$50

auctionV2.input.startingBid

$248 value. Donated by the Arts Club.
Ballet BC - 2x tickets to Zenith ($160 value) item
Ballet BC - 2x tickets to Zenith ($160 value)
CA$30

auctionV2.input.startingBid

$160 value. Donated by Ballet BC. The voucher entails a pair of Zone C tickets to any Zenith performance (March 6-8, 2025).
BC Lions - 4x tickets ($400 value) item
BC Lions - 4x tickets ($400 value)
CA$60

auctionV2.input.startingBid

$400 value. Donated by the BC Lions. 4x midfield seat tickets are valid at any 2025 home game at BC Place.
Old Spaghetti Factory - $25 giftcard item
Old Spaghetti Factory - $25 giftcard
CA$10

auctionV2.input.startingBid

$25 value. Donated by the Old Spaghetti Factory.
Signed Elias Pettersson Playoff Puck (priceless) item
Signed Elias Pettersson Playoff Puck (priceless)
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Unpriced value. Donated by the Vancouver Canucks and signed by Elias Pettersson.
Vancouver Canadians - 4x tickets ($100 value) item
Vancouver Canadians - 4x tickets ($100 value)
CA$50

auctionV2.input.startingBid

$100 value. Donated by the Vancouver Canadians. Redeemable for 4x tickets to a 2025 regular season home game in the Reserved Grandstand only. Redeem after April 1, 2025.
Signed Surrey Eagles Jersey - $150 value item
Signed Surrey Eagles Jersey - $150 value item
Signed Surrey Eagles Jersey - $150 value
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Unpriced value. Donated by the Surrey Eagles and signed by the Surrey Eagles players.
Canucks vs. Kraken on Sat. Dec. 28 - 2x tickets ($350 value) item
Canucks vs. Kraken on Sat. Dec. 28 - 2x tickets ($350 value)
CA$150

auctionV2.input.startingBid

$350 value. Donated by Scooby's Dog Waste Removal Services. 2x tickets for the Saturday, December 28th game at Rogers Arena at 1 pm. Tickets are only valid for this match. Seat tickets: Sec. 115 Row 19 Seats 1 & 2
Paw Street Market Dog Gift Basket - $150 value item
Paw Street Market Dog Gift Basket - $150 value
CA$40

auctionV2.input.startingBid

$150 value. Dog gift basket with toys and treats. *PLEASE NOTE - The photo is of a generic basket and is not the actual item
Paw Street Market Cat Gift Basket - $150 value item
Paw Street Market Cat Gift Basket - $150 value
CA$40

auctionV2.input.startingBid

$150 value. Cat gift basket with toys and treats. *PLEASE NOTE - The photo is of a generic basket and is not the actual item
SeaScape Wine & Cheese Gift Basket - $110 value item
SeaScape Wine & Cheese Gift Basket - $110 value
CA$40

auctionV2.input.startingBid

$110 value. A thoughtful savory and sweet gift perfect for any occasion that anyone will enjoy! Featuring BC products. Donated by Macdonald's Home Health Care.
Vancouver Giants on Dec. 15 - 4x tickets + VIP Parking item
Vancouver Giants on Dec. 15 - 4x tickets + VIP Parking
CA$50

auctionV2.input.startingBid

$250 value. Donated by Four Points Insurance. 4x tickets to the December 15th game at 4:00 pm at the Langley Events Centre (7888 200th St. Langley, BC) with complimentary Giants merchandise and a bowl of popcorn. VIP Parking included. Special theme night, TOL firefighter Toy Drive. Tickets are only valid for this match.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing