The Shia Muslim Community Of British Columbia

The Shia Muslim Community Of British Columbia

Fallen Stars Tournament Feb '26

Az-zahraa islamic center no.5 rd. Richmond BC

Mens Cricket 15+
$21

Friday Feb 6. 6pm-11pm

Mens Pickleball 13+
$21

Saturday Feb 7.8am-12pm

Ladies Badminton 14+
$21

Saturday February 7th.1pm-5:30pm

Girls Badminton 8-13
$16

Saturday Feb 7.1pm-5:30pm

Mens Table Tennis Ages 15+
$21

Saturday Feb 7. 1pm-5:30pm

Venue: Mens Imambarga


Boys Table Tennis - Ages 8-14
$16

Saturday Feb 7. 1pm-5:30pm

Venue: Mens Imambarga


Mens Badminton - Ages 15+
$21

Saturday Feb 7. 6:30pm-11pm

Venue:Gym


Boys Badminton - Ages 8-14
$16

Saturday Feb 7. 6:30pm-11pm

Venue:Gym


Girls Soccer - Ages 8-13
$16

Friday Feb 13. 6pm-7pm

Venue:Gym


Ladies Soccer - Ages 15+
$21

Friday Feb 13.7pm-9pm

Venue: Gym


Mens Volleyball - Ages 15+
$21

Friday Feb 13- 9:15pm-1am

Venue:Gym


Boys Youth Soccer - Ages 13-16
$16

Saturday Feb 14. 9:00am-11am

Venue: Gym


Boys Soccer- Ages 6-12
$16

Saturday Feb 14. 11:15-12:30pm

Venue: Gym


Mens Soccer - Ages 16+
$21

Saturday Feb 14 - 12:45-2:45

Venue: Gym


Mens Hockey - Age 16+
$21

Saturday Feb 14. 3pm-6:30pm

Venue: Gym


Mens Basketball - Age 13+
$21

Saturday Feb 14. 6:45pm-9pm

Venue: Gym


Ladies Volleyball - Ages 13+
$21

Sunday Feb 15. 9:00am-1:30pm

Venue: Gym


Ladies Hockey - Ages 15+
$21

Sunday Feb 15. 2pm-4pm

Venue: Gym


Mens Carrom & Scrabble - Ages 13+
$21

Sunday February 15th 9am-12pm

Venue: Mens Seniors Room


Includes Minute to Win It


Ladies Carrom & Scrabble. Ages 13+
$21

Sunday February 15th. 9am-12pm

Venue: Ladies Seniors Room


Seniors Minute to Win it games - Ages 55+
$11

Sunday February 15th. 1:00pm-3:30pm

Venue: Mens & ladies Imambara. Select this if you ONLY want to play Seniors Minute to Win it

