False Creek Sprint Canoe Club's Silent Auction

Spin Society 5-Pack Ride Package item
$40

Starting bid

Rhythm riding the Spin Society way. By combining great beats, challenging workouts, a beautiful space and motivational trainers, Spin Society promises to make you sweat, smile and dance your way to an incredible ride. Get ready for a heart-pounding, 50-minute journey focused on empowerment and transformation. This is our playground. You’re invited. The rest is up to you. #thisisourplayground. https://spinsociety.ca/ Value: $150
$40

Starting bid

6 One-Pound Bags of Starbucks Coffee Beans item
6 One-Pound Bags of Starbucks Coffee Beans
$30

Starting bid

Experience the rich and aromatic flavors of Starbucks with this incredible auction item! Up for bid are six one-pound bags of premium Starbucks coffee beans, including True North, Siren's Blend, Pike Place, Ethiopia, Italian, and Komodo Dragon. Whether you enjoy a bold, dark roast or a smooth, medium blend, these coffee beans will bring the Starbucks experience right to your home. Brew your favorite cup and savor the exceptional quality and taste that Starbucks is renowned for. Don't miss this chance to indulge in your favorite coffee while supporting the youth paddling programs at False Creek Sprint Canoe Club. Place your bid now and take home this delightful coffee collection! Value: $120
1000 Piece Puzzle Designed in Aldergrove, BC by Canadian Art item
1000 Piece Puzzle Designed in Aldergrove, BC by Canadian Art
$10

Starting bid

Relax and unwind with this beautifully crafted puzzle designed by Canadian artist Kourtni Gunn. Grab a cup of tea, put on some tunes, and take a deep breath as you piece together this stunning work of art. This puzzle features 1000 perfect-fit pieces with a matte, textured finish to reduce glare. Made from recycled premium blue paperboard, it comes in a magnetic closure box with a poster. The finished size is 50x70 cm (19.75x27.5"). Meet the Artist: Kourtni Gunn Kourtni Gunn, based in Aldergrove, BC, is an artist, surface pattern designer, and busy mom of three. She has been creative and artistic her whole life, and in recent years, she has developed a passion for digital art and surface pattern design. Inspired by nature, Kourtni often takes photos of plants, mushrooms, and flowers for inspiration. Creating her "Mushroom Forager" illustration specifically for a puzzle has been a major dream of hers. Value: $30
1000 Piece Puzzle- Fountain item
1000 Piece Puzzle- Fountain
$10

Starting bid

At Villager, we see hobbies as a form of self-care and we are on a mission to help you rediscover downtime. Remember when you used to play? Maybe it's time to try again. Put on your favourite playlist, grab a cup of tea and maybe a friend and let’s do a puzzle. $30 Value
1000 Piece Puzzle- Cactus item
1000 Piece Puzzle- Cactus
$10

Starting bid

Table Cloth 63" x 63" Royal Blue item
Table Cloth 63" x 63" Royal Blue
$5

Starting bid

63" x 63" Royal Blue Tablecloth
Table Cloth 63" x 63" Green item
Table Cloth 63" x 63" Green
$5

Starting bid

63" x 63" Green Tablecloth
Table Cloth 63" x 63" Gold item
Table Cloth 63" x 63" Gold
$5

Starting bid

63" x 63" Gold Tablecloth
Kialoa Pre-loved OC Paddle 50" item
$25

Starting bid

Single Bend Pre-loved Kialoa Paddle- 50"
BOATsmart Pleasure Craft Operator Card item
BOATsmart Pleasure Craft Operator Card
$15

Starting bid

BOATsmart! Online Course Official Course, Test & License https://www.boatsmartexam.com/ca/
$15

Starting bid

BOATsmart Study Guide Booklet item
$5

Starting bid

BOATsmart Study Guide Booklet $17 Value
Circle Wellness 120 Min Anytime Session item
$75

Starting bid

Experience the ultimate in relaxation and healing with this private self-guided thermal spa session. The first of its kind in the world, this spa combines ancient wellness rituals with modern technology to create an immersive and truly memorable healing experience. For more information, visit circlewellnessspas.com. Value: $285
$150 Duer Clothing Co GC item
$150 Duer Clothing Co GC
$40

Starting bid

DUER Jeans DUER Jeans are designed for those who lead active lifestyles, combining performance, comfort, and style. Made with a unique blend of cotton, polyester, and spandex, these jeans offer exceptional stretch and flexibility. They feature COOLMAX® fibre technology to keep you cool and dry, and triple-stitched seams for added durability. Whether you're commuting, traveling, or just on the go, DUER Jeans provide the perfect balance of function and fashion. Value $150 https://duer.ca/
West 1st Chiro Pillow and GC for Inital Consultation item
West 1st Chiro Pillow and GC for Inital Consultation
$50

Starting bid

West 1st Chiropractic (cervical pillow/water bottle & Gift Certificate for an initial appointment (entire immediate family), includes a chiropractic consultation/evaluation and full spine x-rays) Value: 400.00
Taylor Swift Eras Tour Blue Crewneck Sweatshirt Size M item
Taylor Swift Eras Tour Blue Crewneck Sweatshirt Size M
$25

Starting bid

Taylor Swift Eras Tour Blue Crewneck Sweatshirt Get ready to rock out in style with this official Taylor Swift Eras Tour Blue Crewneck Sweatshirt! This cozy and stylish sweatshirt features a beautiful blue color and Taylor Swift's name prominently displayed on the front. The crew neck design and regular fit make it a comfortable and versatile addition to any wardrobe. Perfect for any Taylor Swift fan, this sweatshirt is ideal for casual wear or showing off your Swiftie pride at concerts and events Value: $95
Taylor Swift Eras Tour Blue Crewneck Sweatshirt Size M item
Taylor Swift Eras Tour Blue Crewneck Sweatshirt Size M
$25

Starting bid

Taylor Swift Eras Tour Blue Crewneck Sweatshirt Get ready to rock out in style with this official Taylor Swift Eras Tour Blue Crewneck Sweatshirt! This cozy and stylish sweatshirt features a beautiful blue color and Taylor Swift's name prominently displayed on the front. The crew neck design and regular fit make it a comfortable and versatile addition to any wardrobe. Perfect for any Taylor Swift fan, this sweatshirt is ideal for casual wear or showing off your Swiftie pride at concerts and events Value: $95
Taylor Swift Eras Tour Grey Quarter Zip Size L item
Taylor Swift Eras Tour Grey Quarter Zip Size L
$25

Starting bid

Stay cozy and stylish with this official Taylor Swift Eras Tour Grey Quarter Zip Pullover! This comfortable and versatile sweatshirt features a quarter zip closure and a collared neckline, perfect for layering. The grey fleece is adorned with "Taylor Swift" printed down the right sleeve and "The Eras Tour" printed down the left sleeve, with photos of Taylor Swift on the back. Made from a blend of 80% cotton and 20% polyester, this pullover is ideal for any Swiftie looking to show their love for Taylor while staying warm and fashionable Value $95
Taylor Swift Eras Tour Grey Quarter Zip Size L item
Taylor Swift Eras Tour Grey Quarter Zip Size L
$25

Starting bid

Stay cozy and stylish with this official Taylor Swift Eras Tour Grey Quarter Zip Pullover! This comfortable and versatile sweatshirt features a quarter zip closure and a collared neckline, perfect for layering. The grey fleece is adorned with "Taylor Swift" printed down the right sleeve and "The Eras Tour" printed down the left sleeve, with photos of Taylor Swift on the back. Made from a blend of 80% cotton and 20% polyester, this pullover is ideal for any Swiftie looking to show their love for Taylor while staying warm and fashionable Value $95
2024 Canadian National Championships Men's/Mix Start item
2024 Canadian National Championships Men's/Mix Start
$5

Starting bid

Capture the excitement of the 2024 Canadian National Championships in Penticton, BC with this stunning 8x8 photo of the Men's and Mixed Start, beautifully presented in a 12x12 matted frame. This piece is perfect for any sports enthusiast or collector. Value: $20.00
Biolage Color Hair Care Package + handmade bag item
$25

Starting bid

Treat your hair to the best with this Biolage Color Hair Care Package, beautifully presented in a handmade bag. This package includes premium hair care products designed to protect and enhance your hair color, leaving it vibrant and healthy. Value: $100.00
Handmade Shaker Flat Broom from BROOM Co item
Handmade Shaker Flat Broom from BROOM Co
$20

Starting bid

Handmade Shaker Flat Broom from BROOM Co Our standard, all purpose hardworking floor broom. These brooms can work indoors or outdoors. Made with poplar dowel handles. Value $69
Farmacy Skincare Set item
$25

Starting bid

Farmacy is a skincare brand that emphasizes clean, natural, and effective products. Founded by Mark Veeder, the brand focuses on utilizing farm-sourced ingredients combined with scientific principles to create high-quality skincare solutions. One of their key ingredients is Echinacea GreenEnvy, a patented plant known for its anti-aging properties. This set includes: Honey Halo Ceramide Moisturizer (50ml) Lip Smoothie Honey Vanilla (10g) Clearly Clean Cleansing Balm (100ml) Value: $140
Grown Alchemist Skin Package item
$40

Starting bid

Grown Alchemist is a premium skincare brand that focuses on the biology of beautiful skin. Their products are designed to optimize skin function and reveal youthful, healthy skin by using advanced plant and biotech ingredients. These ingredients work in harmony with your skin's biology, ensuring better absorption and utilization for superior results. This set includes: Gentle Gel Facial Cleanser (200ml) Hydra-Restore Lip Balm (12ml) Skin Defense Primer (50ml) Value: $145
Essie Gel Couture Nail Polish (8 bottles) item
$10

Starting bid

Essie Gel Couture Nail Polish (8 bottles) Value: $96
Vishine Led & UV Nail Gel Kit item
$15

Starting bid

Pamper yourself with this Vishine LED & UV Nail Gel Kit, which includes a variety of nail gels and essential nail tools. Perfect for achieving salon-quality nails at home, this kit has everything you need for a flawless manicure. Value: $60.00
Nelo Paddling Tights Size Small item
$10

Starting bid

Nelo Paddling Tights Size Unisex Small Value: $40.00
Reef Flip flops (size 8 W) item
$20

Starting bid

Reef Flip flops (size 8 W) Value: $65
Level Six Sombrio Neoprene LS top and Bottoms Wms Lrg item
$30

Starting bid

Level Six Sombrio Neoprene long sleeve top and bottoms (Womens Size L) Value: $220.
Martini Gift Basket item
$40

Starting bid

Elevate your cocktail experience with this luxurious martini gift basket. It includes a Viski heavy weight cocktail shaker, a bottle of Bodin gin, and two elegant martini glasses. To top it off, enjoy a complimentary flight of beer or cider from Central City Brewers. Value: $150
Sparkle Hand care trio set item
Sparkle Hand care trio set
$5

Starting bid

Sparkle Hand care trio set package with Package with Beige Bath Wrap Value:$35
The Body Shop, shower gel and moisturizer (strawberry) Pkg item
The Body Shop, shower gel and moisturizer (strawberry) Pkg
$10

Starting bid

The Body Shop, shower gel and moisturizer (strawberry) Package with Beige Bath Wrap Value: $45
RAP 1 hour coaching session with Kamini Jain item
$100

Starting bid

Take advantage of this unique opportunity to receive a coached session with Kamini, an accomplished paddler and coach. This lesson is available for up to four athletes in the same discipline, including OC-1, OC-2, K-1, K-2, K-4, Dragon Boat, Surfski, or V-1 (all in the same type of craft). The session includes the use of an FCRCC coach boat. Kamini is a V-1 and Dragon Boat World Champion, an experienced OC-1 and Surfski racer, and a two-time kayak Olympian. She has represented FCRCC since 1989 and brings a wealth of knowledge and experience to her coaching. Coordinate a time with Kamini for this invaluable coached session. Learn more about Kamini at rightangleperformance.com. Value: $175
One hour massage with Susy Tucker (White Rock) item
$35

Starting bid

Susy graduated from the West Coast College of Massage Therapy in 1999. Since that time, Susy has focused on rounding out her practice in order to best facilitate her patient’s healing. Her style of Massage Therapy ranges depending on the needs of the patient. Susy has completed continuing education studies in a wide variety of disciplines, including but not limited to, MET (muscle energy technique), Trigger Point Therapy, Myofascial Release, Pregnancy massage and Sport Massage. She recently finished intensive training in Massage Therapy for Breast, Chest and Oncology and Gender Affirming Massage. Susy is equally comfortable giving a deep tissue sports massage combining postural balancing and trigger point release as she is pampering an expectant mother-to-be. Lately, Susy has been pursuing an interest in working with elderly clients to help them maintain a healthy and active life while aging in place. One hour massage with Susy Tucker (White Rock) Value: $135
Queen Lili’uokalani Canoe Race Program Cover item
$5

Starting bid

Add a piece of history to your collection with this Queen Lili’uokalani Canoe Race program cover, beautifully displayed in a black 8”x8” floating frame with a stand. This unique item is perfect for any canoe racing enthusiast or collector. Value: $15
White Cap Tickets x 2 item
$20

Starting bid

Score a pair of tickets to see the Vancouver Whitecaps in action! The winner can choose from a selection of available games, making it a perfect outing for any soccer fan. Value: $80
Almond Protein Recovery Drink item
$20

Starting bid

We've taken the cocoa out to create the perfect ingredient for your berry smoothies and favorite recipes. Enjoy a new taste with the same smooth texture and nutrition overload! This almond protein powder is a versatile addition to your kitchen, enhancing the flavor and nutritional value of your meals. For more information, visit almondprotein.ca. Value: $63.00
Lululemon Men's Team Canada Package 1 item
Lululemon Men's Team Canada Package 1
$55

Starting bid

Enhance your wardrobe with this stylish set of Lululemon men's Canada gear. This package includes a red Canada hoodie (size L), a white Canada T-shirt (size L), and a black Canada T-shirt (size L). Perfect for any occasion, this set combines comfort and quality with a touch of Canadian pride. Value: $220
Lululemon Men's Team Canada Package 2 item
Lululemon Men's Team Canada Package 2
$90

Starting bid

Upgrade your wardrobe with this stylish and comfortable set of Lululemon men's Canada gear. This package includes a black Canada hoodie (size L), a red Canada T-shirt (size L), green 7" shorts (size L), and brown slides (size 9). Perfect for showing off your Canadian pride, this set combines quality and style for any occasion. Value: $360
Lululemon Women's Gear item
Lululemon Women's Gear
$55

Starting bid

Upgrade your workout wardrobe with this fantastic set of Lululemon women's gear. This package includes a CDN Racer Back tank (waist length, size 6), 4" Align High Rise Shorts (size 6), and Base Pace High Rise Tights (25", size 6). Known for their quality and comfort, Lululemon's activewear is perfect for any fitness enthusiast. Value: $220
Lululemon Women's Gear Package 2 item
Lululemon Women's Gear Package 2
$60

Starting bid

Enhance your activewear collection with this premium set of Lululemon women's gear. This package includes Wunder High Rise Tights (28", size 6) and a Softstreme Perfectly Oversized Cropped Crew (size 6). Known for their exceptional quality and comfort, Lululemon's apparel is perfect for both workouts and casual wear. Value: $228
S&R Denim Co. Bartender Apron item
S&R Denim Co. Bartender Apron
$25

Starting bid

Elevate your bartending or cooking experience with this stylish and functional apron from S&R Denim Co. Made from durable blue denim, this apron features black cotton tie X-back straps for added comfort and support. The short 30" length provides ease of movement, making it perfect for any busy bartender or chef. Value: $167
Saladmaster 12" Stainless Steel Electric Skillet item
Saladmaster 12" Stainless Steel Electric Skillet
$25

Starting bid

Experience the ultimate in cooking performance with the Saladmaster 12-inch Stainless Steel Electric Oil Core Skillet. The “oil core” construction ensures fast, even heat distribution across the entire cooking surface, eliminating hot spots. This is achieved through a special heat-conducting oil sandwiched between layers of high-quality stainless steel, providing the finest heat conduction system available for cookware. The “Versa Touch” electronic probe allows you to precisely set the desired temperature and features a countdown timer for added convenience. The removable heat control makes the unit completely immersible in water for easy cleaning. Made of 316Ti stainless steel, a titanium-stabilized version of 316 stainless steel, this skillet is built to last. Value: $300
Puma - Easy Rider Women's 6.5 item
$30

Starting bid

Puma - Easy Rider Women's 6.5
Superstition Mountains Print by Ted DeGrazia item
$10

Starting bid

Tucson artist Ted DeGrazia was captivated by the Superstition Mountains of central Arizona. From the late 1940s to the late 1970s, he frequently visited this mysterious mountain range, exploring the backcountry on horseback and prospecting for gold. The legends, history, natural beauty, and native cultures of the Superstitions inspired DeGrazia to create essays, drawings, and paintings, culminating in his 1972 book "DeGrazia and his Mountain – The Superstition." This print reflects DeGrazia's deep connection to the Superstition Mountains and is a wonderful piece for any art enthusiast. Value: $40
Marc Chagall - A Ma Femme Framed Poster item
$12.50

Starting bid

Add a touch of artistic elegance to your home with this beautiful reproduction of Marc Chagall's "A Ma Femme." This piece captures the essence of Chagall's unique style and vibrant colors, making it a perfect addition to any art lover's collection. Value: $50
Leaf Painting item
$5

Starting bid

Leaf Painting Value: $20.00
Wine - A Combination of 6 Award-Winning BC Wines item
$45

Starting bid

Delight in a selection of some of the finest award-winning wines from British Columbia. This exquisite collection features a variety of exceptional wines, perfect for any wine enthusiast or special occasion. Value: $175
Large Chocolate/Goodie Basket item
$10

Starting bid

Indulge in a delightful assortment of chocolates and goodies with this large basket, perfect for satisfying your sweet tooth. This basket is filled with a variety of delicious treats that are sure to please any chocolate lover. Value: $40
Small Chocolate/Goodie Basket item
$5

Starting bid

Treat yourself or a loved one to a delightful assortment of chocolates and goodies with this small basket. Perfect for a sweet indulgence, this basket is filled with a variety of delicious treats that are sure to bring a smile to anyone's face. Value: $20
Chinese Bamboo Scroll item
$5

Starting bid

Chinese Bamboo Scroll Value: $50
12 FitCamp Series classes at Eastside Fitness item
$45

Starting bid

Please enjoy 12 FitCamp Series classes at Eastside Fitness. Our FitCamp Series classes are part of a comprehensive, integrated schedule of classes that occur on a weekly, rotating split schedule. Mobility, Activation, and Conditioning are programmed into each class. We also have yoga, and Mat Pilates part of our drop in schedule. 5788 Fraser Street - www.eastsidefitness.ca Vaule: $171
12 FitCamp Series classes at Eastside Fitness item
$45

Starting bid

Please enjoy 12 FitCamp Series classes at Eastside Fitness. Our FitCamp Series classes are part of a comprehensive, integrated schedule of classes that occur on a weekly, rotating split schedule. Mobility, Activation, and Conditioning are programmed into each class. We also have yoga, and Mat Pilates part of our drop in schedule. 5788 Fraser Street - www.eastsidefitness.ca Vaule: $171
2 Nights at a Vancouver Airbnb item
$75

Starting bid

Enjoy a relaxing stay in a beautiful Dunbar/Southlands location with this modern, spacious one-bedroom garden suite. The suite features a comfortable pull-out couch, making it perfect for a small family or group of friends. Experience the charm of Vancouver in this stylish and well-designed space, ideal for a peaceful getaway. Value: $300 https://www.airbnb.com/l/AaUqSKfO
Framed Photo - Autumn, Queen Elizabeth Park by Photographer item
Framed Photo - Autumn, Queen Elizabeth Park by Photographer
$25

Starting bid

Add a touch of natural beauty to your home with this stunning framed photo of Queen Elizabeth Park in autumn, captured by renowned photographer Roger Brooks. This exquisite piece showcases the vibrant colors and serene atmosphere of one of Vancouver's most beloved parks. Perfect for any art lover or nature enthusiast, this framed photo will bring a sense of tranquility and elegance to any space. Value: $225
Inner Fit's 3 Month Unlimited Pass + Bestie Pass! item
Inner Fit's 3 Month Unlimited Pass + Bestie Pass!
$50

Starting bid

The lucky winner will receive a 3-month unlimited pass valued at $495. Plus, they get to choose a bestie to join them with their own 3-month pass, also valued at $495! That's a total value of $990 for you and your bestie to enjoy together! https://www.innerfitstudios.com/
$50 Gift Card to GardenWorks item
$10

Starting bid

Enhance your garden and home with a $50 gift card to GardenWorks, Burnaby Lougheed. Whether you're a seasoned gardener or just starting out, GardenWorks offers a wide selection of plants, gardening supplies, home décor, and more to help you create your perfect outdoor oasis. With this gift card, you can explore their extensive range of high-quality products, including seasonal plants, unique garden accessories, and expert advice from their knowledgeable staff. GardenWorks is your one-stop shop for all things gardening and home improvement. Don't miss this opportunity to support the youth paddling programs at False Creek Sprint Canoe Club while treating yourself or a loved one to a delightful shopping experience at GardenWorks. Value: $50
$25 Gift Certificate to London Drugs item
$10

Starting bid

Enjoy a shopping spree at London Drugs with this $25 gift certificate. Whether you need health and beauty products, electronics, household items, or more, London Drugs has a wide selection of quality products to choose from. Value: $25
$25 Gift Certificate to London Drugs item
$10

Starting bid

Enjoy a shopping spree at London Drugs with this $25 gift certificate. Whether you need health and beauty products, electronics, household items, or more, London Drugs has a wide selection of quality products to choose from. Value: $25
Oddball Workshop Paddling Gear item
Oddball Workshop Paddling Gear
$25

Starting bid

Enhance your paddling experience with this fantastic set donated by Oddball Workshop. This package includes a short sleeve paddling jersey and a spray skirt for K1. The fully sublimated paddling shirt features a classic and easy t-shirt style with a crew neck. Designed with a men's t-shirt cut, it ensures both comfort and performance. Made with lightweight, breathable Oddball Ion fabric, the combination of 4-way stretch construction and abrasion resistance makes it ideal for training and competition. The winner can choose the gender and size of the jersey. Value: $115
Kaizen Fully Adjustable Carbon Fiber DB Paddle + Bag item
Kaizen Fully Adjustable Carbon Fiber DB Paddle + Bag
$50

Starting bid

Upgrade your paddling gear with this fully adjustable dragon boat paddle made from high-quality carbon fiber. This paddle features an anti-slip handle for better grip and a stiff solid blade edge for cleaner entry. The advanced carbon fiber shaft with an aluminum buckle and telescopic unique one-piece tube allows for easy adjusting on the fly, adjustable from 45" to 50". This package also includes a paddle bag for convenient storage and transport. The paddle is IDBF approved (IDBF No: 3361) and has a blade that is 7 inches wide by 19 inches tall. Value: $300
Pre-loved Kialoa Paddle 49.5" item
$25

Starting bid

Pre-loved Kialoa OC Paddle 49.5"
Assorted Leggings Size 2XS- Made in Vancouver item
Assorted Leggings Size 2XS- Made in Vancouver
$25

Starting bid

Add some style and comfort to your wardrobe with this collection of assorted leggings, proudly made in Vancouver. These leggings are designed with both fashion and functionality in mind, offering a perfect fit for any activity, whether it's yoga, running, or just lounging at home. This package also includes a stylish tote bag, perfect for carrying your new leggings and other essentials. Support local craftsmanship and enjoy the quality and design of these versatile leggings. Value: $250
Assorted Leggings Size XS- Made in Vancouver item
Assorted Leggings Size XS- Made in Vancouver
$25

Starting bid

Add some style and comfort to your wardrobe with this collection of assorted leggings, proudly made in Vancouver. These leggings are designed with both fashion and functionality in mind, offering a perfect fit for any activity, whether it's yoga, running, or just lounging at home. This package also includes a stylish tote bag, perfect for carrying your new leggings and other essentials. Support local craftsmanship and enjoy the quality and design of these versatile leggings. Value: $250
Assorted Leggings Size S- Made in Vancouver item
Assorted Leggings Size S- Made in Vancouver
$25

Starting bid

Add some style and comfort to your wardrobe with this collection of assorted leggings, proudly made in Vancouver. These leggings are designed with both fashion and functionality in mind, offering a perfect fit for any activity, whether it's yoga, running, or just lounging at home. This package also includes a stylish tote bag, perfect for carrying your new leggings and other essentials. Support local craftsmanship and enjoy the quality and design of these versatile leggings. Value: $250
Assorted Leggings Size M- Made in Vancouver item
Assorted Leggings Size M- Made in Vancouver
$25

Starting bid

Add some style and comfort to your wardrobe with this collection of assorted leggings, proudly made in Vancouver. These leggings are designed with both fashion and functionality in mind, offering a perfect fit for any activity, whether it's yoga, running, or just lounging at home. This package also includes a stylish tote bag, perfect for carrying your new leggings and other essentials. Support local craftsmanship and enjoy the quality and design of these versatile leggings. Value: $250
Assorted Leggings Size L- Made in Vancouver item
Assorted Leggings Size L- Made in Vancouver
$25

Starting bid

Add some style and comfort to your wardrobe with this collection of assorted leggings, proudly made in Vancouver. These leggings are designed with both fashion and functionality in mind, offering a perfect fit for any activity, whether it's yoga, running, or just lounging at home. This package also includes a stylish tote bag, perfect for carrying your new leggings and other essentials. Support local craftsmanship and enjoy the quality and design of these versatile leggings. Value: $250
Assorted Leggings Size XL- Made in Vancouver item
Assorted Leggings Size XL- Made in Vancouver
$25

Starting bid

Add some style and comfort to your wardrobe with this collection of assorted leggings, proudly made in Vancouver. These leggings are designed with both fashion and functionality in mind, offering a perfect fit for any activity, whether it's yoga, running, or just lounging at home. This package also includes a stylish tote bag, perfect for carrying your new leggings and other essentials. Support local craftsmanship and enjoy the quality and design of these versatile leggings. Value: $250
Assorted Leggings Size 2XL- Made in Vancouver item
Assorted Leggings Size 2XL- Made in Vancouver
$25

Starting bid

Add some style and comfort to your wardrobe with this collection of assorted leggings, proudly made in Vancouver. These leggings are designed with both fashion and functionality in mind, offering a perfect fit for any activity, whether it's yoga, running, or just lounging at home. This package also includes a stylish tote bag, perfect for carrying your new leggings and other essentials. Support local craftsmanship and enjoy the quality and design of these versatile leggings. Value: $250
Aromatic Candles and 2015 Chateau La Dauphine Wine item
$25

Starting bid

Indulge in a relaxing and luxurious experience with this delightful package. It includes two aromatic candles, one peppermint and one lavender, each weighing 170 grams and made in Vancouver, BC (purchased price C$50). These candles will fill your space with soothing scents, perfect for unwinding after a long day. Complementing the candles is a bottle of 2015 Chateau La Dauphine from Fronsac, Right Bank of Bordeaux. This exquisite wine, made with Merlot and Cab Franc, is now at its peak tasting period this year! 🎉 (Estimated market price in Canada C$60 or higher). Value: C$100
2024 Canadian National Championships Men's/Mix Start item
$5

Starting bid

Celebrate the excitement of the 2024 Canadian National Championships in Penticton, BC with this striking 12x12 photo of the Men's and Mixed Start, elegantly displayed in a 14x14 floating frame. This piece is a perfect addition for any sports enthusiast or collector. Value: $50.00
$25 Amazon Gift Certificate item
$10

Starting bid

$25 Amazon Gift Certificate
$25 Amazon Gift Certificate item
$10

Starting bid

$25 Amazon Gift Certificate
Tacofino Gift Card $50 item
$10

Starting bid

Tacofino Gift Card: $50
Tacofino Gift Card $50 item
$10

Starting bid

Tacofino Gift Card: $50
Tacofino Gift Card $75 item
$15

Starting bid

Tacofino Gift Card: $75

