ST. JOSEPH SYRO-MALABAR CATHOLIC PARISH MONTREAL
eventClosed
FAMILIA - PARISH NIGHT 2025, CHAPTER-3
111 Av. Broadview
Pointe-Claire, QC H9R 3Z3, Canada
addExtraDonation
$
General admission(Ages 12 and Above)
CA$25
From Ages 12 and Above
From Ages 12 and Above
seeMoreDetailsMobile
closed
Kids(Ages 5 to 11)
CA$20
From Ages 5 to 11
From Ages 5 to 11
seeMoreDetailsMobile
closed
Children under 5
free
Children under 5
Children under 5
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout