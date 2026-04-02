Heritage Lower Saint Lawrence/ Héritage Bas-Saint-Laurent

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About this event

Family Film Screening RdL - 'BUTTERFLY TALE'

67 Rue du Rocher

Rivière-du-Loup, QC G5R 1J8, Canada

Adult
Free

This is a family event. Adults will only be admitted as part of a group with children. / Il s'agit d'un événement familial. Les adultes ne seront admis que s'ils font partie d'un groupe accompagné d'enfants.

Child/Enfant (16 years and under)
Free

This film is rated G. All children must be accompanied by a responsible adult. / Le film est classé « tout public ». Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable

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