Tào Khê Mindfulness Practice Centre

Family Retreat 2026 - Khoá Tu Gia Đình

670 CONCESSION 20 W

Tiny, ON L9M 0H6, Canada

Dorm (Adult) / Ở Phòng (Người Lớn)
$250

Shared accommodations - Indoor shared sleeping in a bunk bed or on a mattress on the floor; separated by gender or families.


Phòng chung - Ngủ chung trong nhà trên giường tầng hoặc trên nệm đặt trên sàn; được phân chia theo giới tính hoặc theo gia đình.

Dorm (Young Adult/Senior/Reduced) / Ở Phòng (Giá Hỗ Trợ)
$200

Dorm (Teen 13-17yo) / Ở Phòng (Thiếu Niên 13-17t)
$180

Dorm (Child Age 6-12) / Ở Phòng (Trẻ Em 6-12t)
$160

Children's program (12 and under): A children’s program will be organized if there are enough registrations.

Chương trình dành cho trẻ em (12 tuổi trở xuống): Một chương trình dành cho trẻ em sẽ được tổ chức nếu có đủ số lượng đăng ký.


Dorm (Child 5 & under) / Ở Phòng (Trẻ Em 5t trở xuống)
Free

Yurt (For groups) / Lều (Cho nhóm)
$800

Yurt for groups of 2-4 people. Yurt on deck with mattresses inside / Cho gia đình 2-4 người. Lều yurt được dựng trên sàn gỗ, bên trong có sẵn nệm.

Camping (Adult) / Cắm Trại (Người Lớn)
$200

Bring tents and essential items for camping / Xin đem theo lểu trại và vật dụng cá nhân.

Camping (Young Adult/Senior/Reduced) / (Giá Hỗ Trợ)
$160

Bring tents and essential items for camping / Xin đem theo lều trại và vật dụng cá nhân.

Camping (Teen 13-17yo) / Cắm Trại (Thiếu Niên 13-17t)
$130

Bring tents and essential items for camping / Xin đem theo lều trại và vật dụng cá nhân.

Camping (Child Age 6-12) / Cắm Trại (Trẻ Em 6-12 Tuổi)
$100

Children's program (12 and under): A children’s program will be organized if there are enough registrations.

Chương trình dành cho trẻ em (12 tuổi trở xuống): Một chương trình dành cho trẻ em sẽ được tổ chức nếu có đủ số lượng đăng ký.


Bring tents and essential items for camping. / Xin đem theo lều trại và vật dụng cá nhân để cắm trại.

Camping (Child 5 & under) / Cắm Trại (Trẻ Em 5t trở xuống)
Free

Bring tents and essential items for camping / Xin đem theo lều trại và vật dụng cá nhân.


Commuter / Không Ngủ Qua Đêm
$180

Not staying overnight / Không ngủ qua đêm.

Monastic Travel Fund (additional donation, not a ticket)
Free

If it is within your means, please support our monastic travel funds so that we can continue to welcome more monastics to the centre to offer the Dharma and share their teachings and wisdom with all of us.


Để tiếp tục cung thỉnh quý Thầy, quý Sư Cô đến giảng pháp và chia sẻ sự thực tập, kính mong quý vị, nếu có khả năng, phát tâm đóng góp vào Quỹ Chi phí Di chuyển (Monastic Travel Fund) để yểm trợ chi phí đi lại của quý Thầy cô.

