eventClosed

FCM Community Cat Trappers's Silent Auction

Mandalorian Monopoly item
Mandalorian Monopoly
CA$18

Approximate retail value of $35.
Wine Bundle item
Wine Bundle
CA$60

Retail value of approximately $180.00 Crescent Hill Gewurztraminer, Crescent Hill Malbec, Quail's Gate Pinot Noir, Tom Gore Cabernet Sauvignon, Jackson Triggs Reserve Sauvignon Blanc, Jackson Triggs Reserve Merlot, Open Smooth Red and Open Smooth White.
Silouette Spa Box #1 item
Silouette Spa Box #1
CA$35

Approximate value of $100 Design Me volumizing shampoo and conditioner OPI 3 in 1 nail treatment Eminence Mangosteen Cleanser Hempz moisturizer
Silouette Spa Box #2 item
Silouette Spa Box #2
CA$50

Approximate value of $150.00 Design Me moisturizing shampoo and conditioner Milkshake leave in conditioner Eminence Stone crop gell wash large hair clip Eminence hair band reusable bag Eminence sample chocolates
Drug Store Sampler item
Drug Store Sampler
CA$20

Approximate value of $60 Lot's of goodies from the drug store! Just to name a few : Jamieson vitamin C, Tylenol extra strength, natural toothpaste, Coppertone sunscreen.
Cat earrings red mix item
Cat earrings red mix
CA$10

$20 value.
Cat Earrings white mix item
Cat Earrings white mix
CA$10

$20 value
Cat earrings black mix item
Cat earrings black mix
CA$10

$20 value
Cat earrings blue mix item
Cat earrings blue mix
CA$10

$20 value
Cat earrings beaded with multi colour cat item
Cat earrings beaded with multi colour cat
CA$25

$55 value
Cat earrings beaded with blue cat item
Cat earrings beaded with blue cat
CA$25

$55 value
Cooler with liquor and drinks item
Cooler with liquor and drinks
CA$60

$200 value 750ml Smirnoff vodka, 750ml Capatin Morgan Spiced rum, 750ml Baileys, 375ml Kahlua, 4 pack Chocolate vodka Mudshake, 4 pacl Old Yale Eggnog spiced cream ale, 6 pack Old Yale Fraser Valley lager, metal retro TopoChico cooler.
T-shirt large item
T-shirt large
CA$12

$25 value
T-shirt medium item
T-shirt medium
CA$12

$25 value
Old Yale Bundle item
Old Yale Bundle
CA$40

$120 value includes a full zip hoodie 2 XL adjustable zippered belt bag beer koozie
FCM tea towel item
FCM tea towel
CA$10

$18 value
Gift card/certificate Bundle item
Gift card/certificate Bundle
CA$70

$175 value $50 Mark"s card $50 Garrison Wine and Liquor Merchants card $50 Broken Whisk certificate $25 Cabin Fever Junction Bakery card
Home Away from Home Pet Hotel 2 night stay item
Home Away from Home Pet Hotel 2 night stay
CA$30

$90 value
Swimline inflatable Pretzel item
Swimline inflatable Pretzel
CA$8

$20 value
Swimline inflatable Sunflower item
Swimline inflatable Sunflower
CA$12

$40 value
Waal & Co. Last Will and Testament item
Waal & Co. Last Will and Testament
CA$150

$440 value
Cat food bundle item
Cat food bundle
CA$30

$80 value 3 x 1.4 kg bags of Friskies kibbel 2 x 24 can cases of Friskie wet food Party mix treats 2 x cat toothbrushes package of cat toys
Door mat item
Door mat
CA$18

$45 value locally made

