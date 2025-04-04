Festival BONJOUR 2025

Hosted by
About this event
$
Prix de billet : 30 $ plus 13 % TVH = 33,90 $ Un passe pour la durée du festival pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans. Ticket price $30 + 13% GST = $ 33.90 A 3-day pass for adults from 19 to 64 years old.
Prix de billet : 120 $ plus 13 % TVH = 135,60 $ Amusez-vous en groupe - 5 festi-pass adulte pour le prix de 4. Ticket price: $120 + GST = $135.60 Have fun as a groupe - 5 Adult festi-passes for the price of 4.
Un passe gratuit pour la durée du festival pour jeunes jusqu'à 18 ans. A free festi-pass for youth up to 18 years old.
Un passe gratuit pour la durée du festival pour les jeunes d'esprit de 65 ans et plus. A free festi-pass for the young at heart ages 65 and up.
Prix de billet : 15 $ plus 13 % TVH = 16,95 $ Un passe pour la journée pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans. Ticket price: $15 plus 13 % GST = $16,95 A day pass for adults from 19 to 64 years old.
Prix de billet : 15 $ plus 13 % TVH = 16,95 $ Un passe pour la journée pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans. Ticket price: $15 plus 13 % GST = $16,95 A day pass for adults from 19 to 64 years old.
Prix de billet : 15 $ plus 13 % TVH = 16,95 $ Un passe pour la journée pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans. Ticket price: $15 plus 13 % GST = $16,95 A day pass for adults from 19 to 64 years old.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!