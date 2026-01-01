Coopérative Centre francophone de Thunder Bay

Coopérative Centre francophone de Thunder Bay

Festival BONJOUR 2026

Waverley St

Thunder Bay, ON P7B 3C4, Canada

Billet VIP lève-tôt | Early Bird VIP Ticket
$100
Available until Apr 1

La TVH est Incluse dans le prix du billet

18-20 juin - Festi-pass (19-64 ans).
19 juin, 17h - Entrée au cocktail VIP, avec une consommation et des amuses bouches un accès aux artistes au cocktail vendredi

20 juin, 23h - Entrée à la soirée Après-Festi

Achetez tôt et économisez!


The HST is included in the price of the ticket

18-20 June - Adult Festi-Pass (19 to 64 years old)

Friday 19 June, 5pm- VIP cocktail event, with snacks and one drink included, and access to artists
Saturday 20 June, 11pm - Après-Festi Dance Party

Buy early and save !

Billet VIP Ticket
$120

La TVH est Incluse dans le prix du billet

18-20 juin - Festi-pass (19-64 ans).
19 juin, 17h - Entrée au cocktail VIP, avec un accès aux artistes au cocktail vendredi

20 juin, 23h - Entrée à la soirée Après-Festi



The HST is included in the price of the ticket

18-20 June - Adult Festi-Pass (19 to 64 years old)

Friday 19 June, 5pm- VIP cocktail event with access to artists
Saturday 20 June, 11pm - Après-Festi Dance Party


Festi-pass lève-tôt | Adult Early Bird Festi-Pass
$20
Available until Apr 1

Prix de billet inclus la TVH
Un passe pour la durée du festival à prix réduit, pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans. Durée de validité : 18-20 juin. N'inclus pas l'entrée ni au cocktail VIP ni à la soirée dansante Après-Festi.

Achetez tôt et économisez!


Ticket price includes HST
The 3-day early bird pass for people from 19 to 64 years old. Valid between 18-20 June. Does not include entry to the VIP cocktail event or the Après-Festi event.

Buy early and save !

Festi-pass Adulte | Adult
$35

Prix de billet inclus le TVH
Un passe pour la durée du festival pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans.

Durée de validité : 18-20 juin. N'inclus pas l'entrée ni au cocktail VIP ni à la soirée dansante Après-Festi.



The ticket price includes HST

A 3-day pass for adults from 19 to 64 years old.

Valid between 18-20 June. Does not include entry to the VIP cocktail event or the Après-Festi event.

Festi-pass | 5 pour le prix de 4
$140
This is a group ticket, it includes 5 tickets

Prix de billet inclus la TVH

Amusez-vous en groupe - 5 festi-pass adulte pour le prix de 4.


The ticket price includes the HST

Have fun as a groupe - 5 Adult festi-passes for the price of 4.

Festi-pass | Jeunes / Youth
Free

Un passe gratuit pour la durée du festival pour jeunes jusqu'à 18 ans. N'inclus pas l'entrée ni au cocktail VIP ni à la soirée dansante Après-Festi.


A free festi-pass for youth up to 18 years old. Does not include entry to the VIP cocktail or the Après-festi Dance Party.

Festi-pass | Jeunes d'esprit / Young at heart
Free

Un passe gratuit pour la durée du festival du 18 au 20 juin pour les jeunes d'esprit de 65 ans et plus. N'inclus pas l'entrée ni au cocktail VIP ni à la soirée dansante Après-Festi.


A free festi-pass from June 18 to 20 for the young at heart ages 65 and up. Does not include entry to the VIP cocktail or the Après-festi Dance Party.

18 juin | Billet à unité Adulte | Adult day pass
$20

Prix de billet inclus la TVH = 16,95 $ Un passe pour la journée pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans.


The ticket price includes the HST = $16,95 A day pass for adults from 19 to 64 years old.

19 juin | Billet à unité Adulte | Adult day pass
$20

Prix de billet : 15 $ plus 13 % TVH = 16,95 $ Un passe d'une soirée pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans. N'inclus pas l'entrée au cocktail VIP.


Ticket price: $15 plus 13 % HST = $16,95 An evening pass for adults from 19 to 64 years old. Does not include entry to the VIP cocktail event.

20 juin | Billet à unité Adulte | Adult day pass
$20

Le prix de billet inclus la TVH.

Un passe pour la journée pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans. N'inclus pas l'entrée à la soirée Après-festi.


The ticket price includes HST

A day pass for adults from 19 to 64 years old. Does not include entry to the Après-Festi event.

Après-Festi
$20

Le prix de billet inclus la TVH.

Un passe pour la soirée Après-Festiv. Ceci est une activité de 19ans et +


The ticket price includes HST.

Pass to the Après-Festi dance party. Ages 19+

