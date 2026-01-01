Festival BONJOUR 2026

La TVH est Incluse dans le prix du billet

18-20 juin - Festi-pass (19-64 ans).

19 juin, 17h - Entrée au cocktail VIP, avec une consommation et des amuses bouches un accès aux artistes au cocktail vendredi

20 juin, 23h - Entrée à la soirée Après-Festi

Achetez tôt et économisez!





The HST is included in the price of the ticket

18-20 June - Adult Festi-Pass (19 to 64 years old)

Friday 19 June, 5pm- VIP cocktail event, with snacks and one drink included, and access to artists

Saturday 20 June, 11pm - Après-Festi Dance Party

Buy early and save !