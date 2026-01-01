Festival BONJOUR 2026

Hosted by
About this event
La TVH est Incluse dans le prix du billet
18-20 juin - Festi-pass (19-64 ans).
19 juin, 17h - Entrée au cocktail VIP, avec une consommation et des amuses bouches un accès aux artistes au cocktail vendredi
20 juin, 23h - Entrée à la soirée Après-Festi
Achetez tôt et économisez!
The HST is included in the price of the ticket
18-20 June - Adult Festi-Pass (19 to 64 years old)
Friday 19 June, 5pm- VIP cocktail event, with snacks and one drink included, and access to artists
Saturday 20 June, 11pm - Après-Festi Dance Party
Buy early and save !
La TVH est Incluse dans le prix du billet
18-20 juin - Festi-pass (19-64 ans).
19 juin, 17h - Entrée au cocktail VIP, avec un accès aux artistes au cocktail vendredi
20 juin, 23h - Entrée à la soirée Après-Festi
The HST is included in the price of the ticket
18-20 June - Adult Festi-Pass (19 to 64 years old)
Friday 19 June, 5pm- VIP cocktail event with access to artists
Saturday 20 June, 11pm - Après-Festi Dance Party
Prix de billet inclus la TVH
Un passe pour la durée du festival à prix réduit, pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans. Durée de validité : 18-20 juin. N'inclus pas l'entrée ni au cocktail VIP ni à la soirée dansante Après-Festi.
Achetez tôt et économisez!
Ticket price includes HST
The 3-day early bird pass for people from 19 to 64 years old. Valid between 18-20 June. Does not include entry to the VIP cocktail event or the Après-Festi event.
Buy early and save !
Prix de billet inclus le TVH
Un passe pour la durée du festival pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans.
Durée de validité : 18-20 juin. N'inclus pas l'entrée ni au cocktail VIP ni à la soirée dansante Après-Festi.
The ticket price includes HST
A 3-day pass for adults from 19 to 64 years old.
Valid between 18-20 June. Does not include entry to the VIP cocktail event or the Après-Festi event.
Prix de billet inclus la TVH
Amusez-vous en groupe - 5 festi-pass adulte pour le prix de 4.
The ticket price includes the HST
Have fun as a groupe - 5 Adult festi-passes for the price of 4.
Un passe gratuit pour la durée du festival pour jeunes jusqu'à 18 ans. N'inclus pas l'entrée ni au cocktail VIP ni à la soirée dansante Après-Festi.
A free festi-pass for youth up to 18 years old. Does not include entry to the VIP cocktail or the Après-festi Dance Party.
Un passe gratuit pour la durée du festival du 18 au 20 juin pour les jeunes d'esprit de 65 ans et plus. N'inclus pas l'entrée ni au cocktail VIP ni à la soirée dansante Après-Festi.
A free festi-pass from June 18 to 20 for the young at heart ages 65 and up. Does not include entry to the VIP cocktail or the Après-festi Dance Party.
Prix de billet inclus la TVH = 16,95 $ Un passe pour la journée pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans.
The ticket price includes the HST = $16,95 A day pass for adults from 19 to 64 years old.
Prix de billet : 15 $ plus 13 % TVH = 16,95 $ Un passe d'une soirée pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans. N'inclus pas l'entrée au cocktail VIP.
Ticket price: $15 plus 13 % HST = $16,95 An evening pass for adults from 19 to 64 years old. Does not include entry to the VIP cocktail event.
Le prix de billet inclus la TVH.
Un passe pour la journée pour adultes de 19 jusqu'à 64 ans. N'inclus pas l'entrée à la soirée Après-festi.
The ticket price includes HST
A day pass for adults from 19 to 64 years old. Does not include entry to the Après-Festi event.
Le prix de billet inclus la TVH.
Un passe pour la soirée Après-Festiv. Ceci est une activité de 19ans et +
The ticket price includes HST.
Pass to the Après-Festi dance party. Ages 19+
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!