Festival international du multiculturalisme

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About this event
Le diner inclus/diner included
13 et moins/13 years and younger
Lettre d'invitation pour Immigration Canada
Invitation letter for Immigration Canada
Billet acheté après le 31 mai 2026.
VIP 1
Vins mousseux , vins rouges, vins blanc liqueur sur demande.
Une serveuse spéciale pour la table
Les goutters à grignoter
Service diner prioritaire
VIP 2
Vins mousseux, vins rouges, vins blanc liqueur sur demande.
VIP 3
Vins rouges, vins blanc liqueur sur demande.
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