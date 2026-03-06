Auberge Francophone d'Accueil et des Services aux Immigrants

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Auberge Francophone d'Accueil et des Services aux Immigrants

About this event

Festival international du multiculturalisme

1811 Albion Rd

Etobicoke, ON M9W 5W4, Canada

Adultes/Adults
$60
Available until May 31

Le diner inclus/diner included

Enfants/Kids
$40
Available until May 31

13 et moins/13 years and younger

Table de 10 personnes
$800
This is a group ticket, it includes 10 tickets
International
$250

Lettre d'invitation pour Immigration Canada

Invitation letter for Immigration Canada

Ticket regulier
$80

Billet acheté après le 31 mai 2026.

VIP 1
$2,000

VIP 1

Vins mousseux , vins rouges, vins blanc liqueur sur demande.

Une serveuse spéciale pour la table

Les goutters à grignoter

Service diner prioritaire

VIP 2
$1,500

VIP 2

Vins mousseux, vins rouges, vins blanc liqueur sur demande.


VIP3
$1,200

VIP 3

Vins rouges, vins blanc liqueur sur demande.


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