CENTRALE AGRICOLE

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About this event

FÊTE DES CRUS URBAINS

PARC TOLHURST ET CENTRALE AGRICOLE 1401 rue Legendre Ouest

Table d'hôte Centrale et conférence
$50
  • Menu réalisé par Jean-Philippe BEAULIEU de SAVEURS CIRCULAIRES, traiteur de la Centrale agricole avec des produits de qualité provenant de nos membres : omble chevalier d'Opercule, vin de Lieux Communs, cidre de Cidre Sauvageon, bière de MOSAIEK, champignons de Big Bloc, Myceliana et Champignons MAISON, MICROPOUSSES de Tulsi, desserts avec Asclépiade et Torréfaction Québec etc.
  • Conférence
Tarif VIP
$60

Repas du midi (table d'hôte, conférence, visite, cocktail incluant 3 dégustations)

Tarif découverte de la Centrale - Conférence et visite
$10

Découverte de la Centrale AGRICOLE incluant une conférence de trois-quarts d'heure sur les enjeux de la consommation locale et une visite des espaces des producteurs urbains, dont les installations du chai, de la cidrerie et de la brasserie...

Cocktail de la Centrale agricole
$12

Dégustation de 3 alcools produits à la CENTRALE AGRICOLE et réseautage

Marché et dégustation des crus urbains - Parc TOLHURST
Free

Découvrez les produits mis en vente par les producteurs de la Centrale agricole et goûtez un alcool produit à la Centrale agricole dans la limite des stocks disponibles. PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS!

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