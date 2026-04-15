FÊTE DES CRUS URBAINS

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About this event
Repas du midi (table d'hôte, conférence, visite, cocktail incluant 3 dégustations)
Découverte de la Centrale AGRICOLE incluant une conférence de trois-quarts d'heure sur les enjeux de la consommation locale et une visite des espaces des producteurs urbains, dont les installations du chai, de la cidrerie et de la brasserie...
Dégustation de 3 alcools produits à la CENTRALE AGRICOLE et réseautage
Découvrez les produits mis en vente par les producteurs de la Centrale agricole et goûtez un alcool produit à la Centrale agricole dans la limite des stocks disponibles. PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS!
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