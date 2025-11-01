Fiestas de Quito y Campeonato de 40

3920 Hastings St

Burnaby, BC V5C 6C7, Canada

General admission
free

Incluye Canelazo de bienvenida

Campeonato de 40 - Inscripción individual
CA$5

Incluye Canelazo de bienvenida

Campeonato de 40 - Inscripción de pareja
CA$10

Incluye Canelazo de bienvenida

Donations Option 1
CA$5

Apoya a la Asociación de Ecuatorianos con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.

Donation Option 2
CA$10

Apoya a la Asociación de Ecuatorianos en BC con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.

Donation Option 3
CA$15

Apoya a la Asociación de Ecuatorianos en BC con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.

