2026 Fiestas Patrias Celebration

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About this event
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2 Palitos, Papa y Choclo, más una Inca Kola y un Agua
2 Palitos, Papa y Choclo
Salsas en el evento: Huancaina, Aji de Gallina, Chimichurri o Anticuchera
Salsas en el evento: Huancaina, Aji de Gallina, Chimichurri o Anticuchera
Refrescaste con nuestra bebida peruana
Una lata de gaseosa o una botella de agua pequeña
Los premios se anunciaran en el evento
Mas chances para los premios compra 3 x 10
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