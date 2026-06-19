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A large group of people, many wearing red and white, are gathered outdoors in front of tents and trees.

Hosted by

Vancouver Island Peruvian Association

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2026 Fiestas Patrias Celebration

Sinclair Rd

Victoria, BC V8N 6B4, Canada

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Anticuchos Combo
$20

2 Palitos, Papa y Choclo, más una Inca Kola y un Agua

Anticuchos
$15

2 Palitos, Papa y Choclo

Hamburguesa Criolla Angus
$10

Salsas en el evento: Huancaina, Aji de Gallina, Chimichurri o Anticuchera

Hamburguesa de Pollo
$10

Salsas en el evento: Huancaina, Aji de Gallina, Chimichurri o Anticuchera

Inca Kola
$5

Refrescaste con nuestra bebida peruana

Gaseosa o Agua
$2

Una lata de gaseosa o una botella de agua pequeña

1 Carton de Bingo Ticket
$5

Los premios se anunciaran en el evento

3 Cartones de Bingo
$10

Mas chances para los premios compra 3 x 10

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