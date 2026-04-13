Flag Québec

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About this event

FLAG FEST 2026

2380 Rue du Peps

Québec, QC G1V 0C2, Canada

Inscription Masculin U14
$400

Inscription pour une (1) équipe dans la catégorie. Tous les joueurs de l'équipe doivent avoir MOINS de 14 ans en date du tournoi.

Inscription Masculin U16
$400

Inscription pour une (1) équipe dans la catégorie. Tous les joueurs de l'équipe doivent avoir MOINS de 16 ans en date du tournoi.

Inscription Masculin U18
$400

Inscription pour une (1) équipe dans la catégorie. Tous les joueurs de l'équipe doivent avoir MOINS de 18 ans en date du tournoi.

Inscription Masculin SÉNIOR
$400

Inscription pour une (1) équipe dans la catégorie. Tous les joueurs de l'équipe doivent avoir 18 ans et plus en date du tournoi.

Inscription Féminin U14
$400

Inscription pour une (1) équipe dans la catégorie. Toutes les joueuses de l'équipe doivent avoir MOINS de 14 ans en date du tournoi.

Inscription Féminin U16
$400

Inscription pour une (1) équipe dans la catégorie. Toutes les joueuses de l'équipe doivent avoir MOINS de 16 ans en date du tournoi.

Inscription Féminin U18
$400

Inscription pour une (1) équipe dans la catégorie. Toutes les joueuses de l'équipe doivent avoir MOINS de 18 ans en date du tournoi.

Inscription Féminin SÉNIOR
$400

Inscription pour une (1) équipe dans la catégorie. Toutes les joueuses de l'équipe doivent avoir 18 ans et plus en date du tournoi.

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