Food Bank Appointment Booking – Moncton Cares Réservation de rendez-vous – Banque alimentaire Moncton Cares

English

This ticket confirms your appointment with Moncton Multicultural Cares Food Bank.

Please arrive at the scheduled time and bring any necessary identification or documents.

Please bring your own bags to carry your items.

If you are unable to attend, kindly let us know so we can offer the slot to another client.

Thank you for your cooperation and support!

Français

Ce billet confirme votre rendez-vous avec la Banque alimentaire Moncton Multicultural Cares.

Veuillez arriver à l’heure prévue et apporter toute pièce d’identité ou document nécessaire.

Veuillez apporter vos propres sacs pour transporter vos articles.

Si vous ne pouvez pas assister à votre rendez-vous, veuillez nous en informer afin que nous puissions offrir la place à un autre client.

Merci de votre collaboration et de votre soutien !