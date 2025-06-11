Summer 2025 Foothills Storm Conditioning Camp Registration

Camp Dates: Tuesday, August 12 at 9:30pm @ Viking Rental Centre
Thursday, August 14 at 8:30pm @ Viking Rental Centre
Tuesday, August 19 at 8:45pm @ Viking Rental Centre
Thursday, August 21 at 9:00pm @ Okotoks Recreation Centre, Murray Rink
Tuesday, August 26 at 9:15 @ Viking Rental Centre
Camp Dates: Tuesday, August 12 at 9:30pm @ Viking Rental Centre
Thursday, August 14 at 8:30pm @ Viking Rental Centre
Tuesday, August 19 at 8:45pm @ Viking Rental Centre
Thursday, August 21 at 9:00pm @ Okotoks Recreation Centre, Murray Rink
Tuesday, August 26 at 9:15 @ Viking Rental Centre