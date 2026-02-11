Association Étudiante en Développement International et Action Humanitaire

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About this event

Formation SPHÈRE

2325 Rue de la Terrasse #2327

Québec, QC G1V 0A6, Canada

Participant.e.s des simulations
$15

Ce billet est limité aux participant.e.s des simulations (Lyon et Québec).

Étudiant.e.s en GDIAH / GCIAH
$15

Pour les étudiant.e.s des programmes en GDIAH et GCIAH qui ne participent pas aux simulations en 2026 (Lyon ou Québec).


Une vérification de la liste des étudiant.e.s inscrit.e.s à la session d'hiver 2026 sera effectuée afin de s'assurer que les billets ne sont sélectionnés que par les étudiant.e.s du programme en GDIAH et GCIAH. Si vous n'êtes pas dans la liste des étudiant.e.s inscrit.e.s, vous devez payer le tarif d'admission générale.

Étudiant.e.s de l'Université Laval
$30

Si vous étudiez à l'Université Laval dans un autre programme que celui en GDIAH/GCIAH, sélectionnez cette option.

Admission générale
$40

Étudiant.e.s hors Université Laval et professionnel.le.s

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