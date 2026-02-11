Formation SPHÈRE

Pour les étudiant.e.s des programmes en GDIAH et GCIAH qui ne participent pas aux simulations en 2026 (Lyon ou Québec).





Une vérification de la liste des étudiant.e.s inscrit.e.s à la session d'hiver 2026 sera effectuée afin de s'assurer que les billets ne sont sélectionnés que par les étudiant.e.s du programme en GDIAH et GCIAH. Si vous n'êtes pas dans la liste des étudiant.e.s inscrit.e.s, vous devez payer le tarif d'admission générale.