closed

Formulaire d'inscription 2025-2026

Aqua bout’choux ( 5-7 ans) PAIMENT COMPLET
CA$470

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

(Requin, Poisson, Pieuvre, Crabe)

1h par semaine, 30 semaines 

● Début : 21 septembre 2024 

● Fin : 10 mai 2025 



☐ Boîte de chocolat (1) 100 $ 

Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût  

de 17 $ sur le site Natation Artistique 

Québec avant le 1er octobre  

(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)

Aqua bout’choux ( 5-7 ans) - PAIMENT PREMIER VERSEMENT
CA$156.67

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

(Requin, Poisson, Pieuvre, Crabe)

1h par semaine, 30 semaines 

● Début : 13 septembre 2025 

● Fin : 13 juin 2026 



3 versement de 156.67 $ chacun

Prochain versement : 25-12-05 et 2026-03-13


☐ Boîte de chocolat (1) 100 $ 

Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût  

de 17 $ sur le site Natation Artistique 

Québec avant le 1er octobre  

(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)

common:zeffyTipDisclaimerTicketing