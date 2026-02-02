Forum International Solidarité et développement - FISD / 2026

Hosted by
Premium access with access to exclusive areas and VIP amenities (personalized meeting, visibility, invitation to a business dinner, etc.). Treat yourself to an exceptional experience with a VIP pass designed for demanding individuals seeking exclusivity, networking opportunities, and unique privileges.
Accès prioritaire à des espaces dédiés et à des prestations exclusives
Profitez d’une prise en charge incluant :
• Transport entre l’hôtel et le site du forum;
• Restauration pendant toute la durée de l’événement (Déjeuner et Dîner);
• Rencontres personnalisées et opportunités ciblées de réseautage;
• Invitation à un dîner d’affaires privé, et autres privilèges distinctifs.
Offrez-vous une expérience d’exception grâce au Pass VI VIP, spécialement conçu pour les décideurs, partenaires et participants exigeants à la recherche d’exclusivité et d’opportunités stratégiques de haut niveau.
This ticket will give you access to the following activities: exhibitions from our partners - Panels, thematic workshops, and Networking Cocktail. You will also be entitled to one meal and two snacks. This is a pass that will open the doors to a comprehensive program, designed to combine inspiration, learning, and exchanges. A balanced experience combining quality content, professional opportunities, and capacity building. This ticket is dedicated to international participants and anyone who wants to make the most of the event.
Ce billet vous donne accès aux activités ci-aprèes:
expositions de nos partenaires, panels, ateliers thématiques ainsi qu’au cocktail de réseautage et au spectacle de clôture.
Vous aurez également droit à une restauration pendant le forum. Il s'agit d'un pass qui vous ouvrira les portes d’un programme complet, conçu pour allier inspiration, apprentissage et échanges. Ce billet est dédié aux participants internationaux et à toutes personnes qui souhaitent tirer le meilleur de l’événement.
This ticket is particularly for international participants. Depending on our program, it grants access to a half-day discovery, a lunch, and targeted networking meetings.
