FR Periodic Table Lesson Plans- Intermédiaire ( a. 7-8)

Titre de la leçon : Qu'est-ce que le tableau périodique de l'histoire des Canadiens noirs ?





Idée centrale ou question de recherche : Célébrons les contributions des Canadiens noirs d'hier et d'aujourd'hui !





Leçon en trois parties axée sur la langue et l'histoire, comprenant des adaptations et des modifications pour l'éducation spécialisée, des alternatives pour les apprenants multilingues, ainsi que des prolongements pour approfondir l'apprentissage.





S'appuie sur le programme scolaire de l'Ontario et intègre des compétences transférables.