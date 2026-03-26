FR Periodic Table Lesson Plans- Maternelle

Titre de la leçon : Qu'est-ce que le tableau périodique de l'histoire des Canadiens noirs ?

Idée centrale ou question de recherche : Qui est qui ? Les Canadiens noirs qui ont marqué l'histoire !





Leçon en trois parties axée sur l'alphabet, comprenant des adaptations et des modifications pour l'éducation spécialisée, des alternatives pour les apprenants multilingues, ainsi que des activités complémentaires pour approfondir l'apprentissage





Conforme au programme scolaire de l'Ontario.