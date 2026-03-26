FR Periodic Table Lesson Plans- Primaire ( a. 1-3)

Titre de la leçon : Qu'est-ce que le tableau périodique de l'histoire des Noirs au Canada ?





Idée centrale ou question de recherche : Jusqu'où pouvons-nous aller ? À la découverte du tableau périodique de l'histoire des Noirs au Canada





Leçon en trois parties axée sur les mathématiques et la langue, comprenant des adaptations et des modifications pour l'éducation spécialisée, des alternatives pour les apprenants multilingues, ainsi que des prolongements pour approfondir l'apprentissage.





S'appuie sur le programme scolaire de l'Ontario et sur les compétences transférables