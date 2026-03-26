FR Periodic Table Lesson Plans- Primaire ( a. 4-6)

Titre de la leçon : Qu'est-ce que le tableau périodique de l'histoire des Canadiens noirs ?

Idée centrale ou question de recherche : Quelles contributions les Canadiens noirs ont-ils apportées dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat ?





Leçon en trois parties axée sur les sciences et la langue, comprenant des adaptations et des modifications pour l'éducation spécialisée, des alternatives pour les apprenants multilingues, ainsi que des prolongements pour approfondir l'apprentissage.





S'appuie sur le programme d'études de l'Ontario et sur les compétences transférables