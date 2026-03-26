FR Periodic Table Lesson Plans- Secondaire ( a. 9-12)

Titre de la leçon : Qu'est-ce que le tableau périodique de l'histoire des Noirs canadiens ?

Idée de projet ou question de recherche : Comment les différentes façons de savoir, d'être et d'agir contribuent-elles aux expériences vécues dans une société démocratique et comment les influencent-elles ?





Leçon en trois parties axée sur l'éducation civique, l'histoire et les arts, comprenant des adaptations et des modifications pour l'éducation spécialisée, des alternatives pour les apprenants multilingues, ainsi que des prolongements pour approfondir l'apprentissage.





S'appuie sur le programme d'études de l'Ontario, ainsi que sur les compétences transférables.