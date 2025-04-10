Frais de stérilisation pour résident de La Pêche / Sterilization fees for La Pêche resident

L’opération comprend plusieurs soins importants : la stérilisation, le vaccin contre la rage, la pose d’une micropuce, ainsi qu’un examen de santé complet.
The procedure includes several important services: spay surgery, the rabies vaccine, microchipping, and a full health check.
The procedure includes several important services: neuter surgery, the rabies vaccine, microchipping, and a full health check.
Ce qui est inclus :
What’s included:
Ce qui est inclus :
Pourquoi vacciner contre la rage ?
Why vaccinate against rabies?
Pourquoi vacciner contre le FVRCP ?
Why vaccinate against FVRCP?
Pourquoi faire identifier votre chat ?
Why microchip your cat?
