Frais de stérilisation pour résident de La Pêche / Sterilization fees for La Pêche resident

Forfait Stérilisation femelle / Female Sterilization Package
$250

L’opération comprend plusieurs soins importants : la stérilisation, le vaccin contre la rage, la pose d’une micropuce, ainsi qu’un examen de santé complet.
--
The procedure includes several important services: spay surgery, the rabies vaccine, microchipping, and a full health check.

Forfait Stérilisation mâle / Male Sterilization Package
$150

L’opération comprend plusieurs soins importants : la stérilisation, le vaccin contre la rage, la pose d’une micropuce, ainsi qu’un examen de santé complet.
--
The procedure includes several important services: neuter surgery, the rabies vaccine, microchipping, and a full health check.

Stérilisation femelle / Female Sterilization
$225

Ce qui est inclus :

  • Examen de santé préalable effectué par un professionnel vétérinaire
  • Chirurgie de stérilisation sécurisée sous anesthésie
  • Suivi post-opératoire et instructions de soins à domicile

--

What’s included:

  • Pre-surgery health check by a veterinary professional
  • Safe spay surgery under anesthesia
  • Post-surgery monitoring and care instructions
Stérilisation Mâle / Male Sterilization
$115

Ce qui est inclus :

  • Examen de santé préalable effectué par un professionnel vétérinaire
  • Chirurgie de castration sécurisée sous anesthésie
  • Suivi post-opératoire et instructions de soins à domicile

--

What’s included:

  • Pre-surgery health check by a veterinary professional
  • Safe neuter surgery under anesthesia
  • Post-surgery monitoring and aftercare instructions
Vaccin de rage / Rabies vaccine
$28

Pourquoi vacciner contre la rage ?

  • La rage est mortelle – la prévention est la seule protection
  • Cela protège votre chat s’il sort ou entre en contact avec des animaux sauvages
  • Le vaccin peut être requis pour voyager ou selon la réglementation locale
  • Rapide, efficace, et valable pendant un an

--

Why vaccinate against rabies?

  • Rabies is deadly – prevention is the only protection
  • It keeps your cat safe if they go outdoors or come into contact with wildlife
  • It may be required for travel or by local regulations
  • The vaccine is quick, effective, and lasts for a full year
Vaccin FVRCP / FVRCP Vaccine
$28

Pourquoi vacciner contre le FVRCP ?

  • Protège contre trois maladies graves : la rhinotrachéite virale féline (herpèsvirus), le calicivirus et la panleucopénie
  • Réduit les risques de maladies hautement contagieuses, même pour les chats d’intérieur
  • Essentiel pour la santé à long terme et la prévention des épidémies dans les refuges et colonies
  • Vaccin rapide et efficace
  • À choisir uniquement si vous prévoyez de faire le rappel du FVRCP 4 à 6 semaines plus tard

Why vaccinate against FVRCP?

  • Protects against three serious diseases: feline viral rhinotracheitis (herpesvirus), calicivirus, and panleukopenia
  • Reduces the risk of highly contagious diseases, even for indoor cats
  • Essential for long-term health and for preventing outbreaks in shelters and colonies
  • Quick and effective vaccine
  • Only select this if you plan to get the FVRCP booster 4–6 weeks later
Micropuce / Microchip
$28

Pourquoi faire identifier votre chat ?

  • Rapide, sûr, et fait pendant l’anesthésie de la stérilisation
  • Permanent – contrairement aux colliers ou médailles qui peuvent se perdre
  • Les vétérinaires et refuges peuvent scanner la puce et vous contacter directement
  • Une tranquillité d’esprit : votre chat pourra toujours retrouver le chemin de la maison

--

Why microchip your cat?

  • It’s quick, safe, and done while your cat is already under anesthesia
  • It’s permanent – collars and tags can fall off, but microchips stay in place
  • Vets and shelters can scan your cat and contact you directly
  • It gives you peace of mind, knowing your cat can always find their way back to you
Add a donation for TNR La Pêche

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!