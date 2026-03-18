FRASER RIVER DISCOVERY CENTRE SOCIETY

FRASER RIVER HALL OF FAME Silent Auction

Items can be picked up at the gala venue or at the Fraser River Discovery Centre.

FRSCS Experience Day item
FRSCS Experience Day
$400

You and 3 guests will join an FRSCS – accredited guide for an unforgettable 8-hour journey on the Fraser River, catch-and-release-fishing for one of the world’s oldest and most majestic freshwater species. This is more than just a day on the water. You will play an active part in our Monitoring and Assessment Program, helping to collect critical data that supports ongoing conservation efforts. Along the way, you’ll hear the powerful story of sturgeon and the work being done to protect its future. Enjoy a relaxing on-board lunch as you take in the beauty of the river and the rare experience of connecting with White Sturgeon! Valid for one year from date of purchase. Booking subject to guide availability and suitable weather conditions. Value: $1,500.00
"Pursuit" by Dale Cooper item
"Pursuit" by Dale Cooper
$50

This is a framed, limited edition print of a Salmon Conservation Stamp titled “Pursuit” by Dale Cooper. Donated by the Pacific Salmon Foundation. The item measures 16" x 19". Value: $250.00
Sturgeon Print (number 4/60) by Roy Henry Vickers item
Sturgeon Print (number 4/60) by Roy Henry Vickers
$400

Roy Henry Vickers, a world - renowned Canadian First Nations artist, has gifted this incredible print. Roy's work can be found in private and public collections and galleries around the world including the National Museum of Man (Ottawa, Ontario), University of British Columbia's Museum of Anthropology (Vancouver, British Columbia), the McMichael Canadian Art Collection (Kleinburg, Ontario) and the National Museum of Japan (Osaka). This print is 22" x 30” unframed. Value: $1,500.00
GCT Deltaport Private Tour
$80

Join GCT's Operations team for a unique opportunity to see the terminal firsthand and learn more about GCT Deltaport's essential role in Canada’s supply chain. Guests will view various Container Handling Equipment, visit the remote operating center, and ride to the top of some of North America’s tallest ship-to-shore cranes for a birds-eye view of Delta and beyond. This package includes two GCT Canada hardhats and vests and a gift certificate for lunch at Milestones. Only for adults 18+. Value: priceless
Flow Massage at Saba Thai Spa item
Flow Massage at Saba Thai Spa
$30

Relax with a 60 minute Flow Massage at Saba Thai Spa. Valid at all locations. Value: $150.00
Grocery haul from Spud!
$20

$100 gift certificate for groceries from Spud.ca! Spud and Be Fresh creates relationships with amazing farmers, ranchers, fishermen/women, bakers, and artisans, to make it easy for you to have the freshest ingredients and amazing products delivered directly to your home or office. Spud delivers to the Lower Mainland, Victoria, Naniamo, Calgary, and more! Value: $100.00
Get fit with virtual personal training
$80

B Fit Personal Training helps you get into shape from the comfort of your own home. With over 20 years of experience, they will help motivate you become healthier and stronger. This package includes 1 consultation, 1 fitness assessment, 1 postural assessment, and 2 personal training sessions. Voucher will be emailed to the winner. Value: $400.00
Cheers! Craft beer package from Steel & Oak Brewing Co. item
Cheers! Craft beer package from Steel & Oak Brewing Co.
$20

This package includes: 1 Litre growler, 1 growler fill, tasting for two and 1 T-shirt, size M. Value: $69.50
Cozy up with Bak'd Cookies item
Cozy up with Bak'd Cookies
$10

This package includes a $20.00 gift card for treats at Bak'd Cookies and a donut rainbow puzzle in a shaped tin. Value: $50.00
Climb to new heights at Climb Base5! item
Climb to new heights at Climb Base5!
$20

Challenge yourself on a day at the climbing gym! This package includes four day passes valid at Climb Base5 locations in North Vancouver and Coquitlam. Enjoy unlimited access to bouldering, top rope, lead, and our very popular auto-belays (top rope and lead belay require belay certification). Value: $121.80
Sleep well at the Inn at the Quay item
Sleep well at the Inn at the Quay
$75

This package includes a one-night stay at the Inn at the Quay and two of their fabulous, signature queen size pillows to enjoy at home. Value: $350.00
Luxury soap pack item
Luxury soap pack
$10

This package includes 4 bars of luxury soap from Simon's Soapbox. This package includes 1 bar each of: Sunshine; Bloom; Breeze; and Unscented. Value: $48.00
Zero waste care package item
Zero waste care package
$20

Enjoy complete relaxation with 3 bath bombs and a ginger tea scented reed diffuser. Also includes two scarves and one pair of wood laser engraved earrings. Value: $110.00
Cozy up at home with a snack pack item
Cozy up at home with a snack pack
$10

This package includes a goodies from City Avenue Market, perfect for a night in. The package includes drinks, snacks, skincare, produce bags, and picnic dishes, all in a City Avenue Market canvas tote bag. Value: $50.00
Dinner on the waterfront item
Dinner on the waterfront
$10

Enjoy a delicious meal at Taverna Greka in New Westminster with this $50 gift certificate. Value: $50.00
Games night! item
Games night!
$15

This package includes three board games to enjoy with family and friends, courtesy of Rain City Games. Value: $80.00
Apparel bundle from Make Vancouver item
Apparel bundle from Make Vancouver
$30

This bundle includes 3 T-shirts (sizes medium and large), 3 tote bags, 1 toque, and 1 baseball cap from Make Vancouver. MAKE Is the ultimate place to create your own custom work with embroidery, engraving, or printing. Value: $250.00
Get in shape with Heart and Soul Fitness
$20

Challenge yourself with one week of group fitness classes at Heart & Soul Fitness in New Westminster. Value: $100.00
Snacks for a night in item
Snacks for a night in
$10

This package includes a goodies from City Avenue Market. The package includes drinks, snacks, skincare, produce bags, and picnic dishes, all in a City Avenue Market canvas tote bag. Value: $50.00
Visit Nanaimo with Hullo Ferries item
Visit Nanaimo with Hullo Ferries
$80

Four round-trip Business Class vouchers from Hullo Ferries. Say Hullo to fast, convenient ferry travel between downtown Vancouver and Nanaimo. Voucher will be emailed to the winner. Value: $440.00
Hit the road with Modo item
Hit the road with Modo
$20

With a $100 gift certificate, this is a great opportunity to join Modo and access their impressive fleet of cars. Modo is the carsharing co-op that gives you access to a car but takes care of everything else! Voucher will be emailed to the winner. Value: $100.00
"Floralis VII" by Angela James item
"Floralis VII" by Angela James
$110

This painting is the perfect accent for your home or office. Angela James is an interior design professional and artist based in New Westminster. Her artistic view is expressionist represented in acrylics or mixed media. This painting measures 25" x 19". Value: $600.00
Book lovers' pack
$30

Perfect for a book lover, this lot includes three books, two jars of flavoured honey (one pumpkin spice and one lavender), a "World of Jane Austen" puzzle, and a $50 gift card for Indigo Books. "The Thursday Murder Club" by RIchard Osman. "Maisie Dobbs" by Jacqueline Winspear. "Now or Never" by Janet Evanovich. Value: $176.00
Fishing adventure in the Fraser Canyon item
Fishing adventure in the Fraser Canyon
$350

Enjoy a thrilling fishing adventure with Great River Fishing Adventures. Valid for a 4-hour Fraser Canyon sturgeon fishing adventure for two people. **Upgradable to 4 people & 8 hours in the Fraser Canyon** Value: $1200.00
Accessories from Native Northwest item
Accessories from Native Northwest
$15

This package includes a fashionable wallet and handbag in durable vegan leather from Native Northwest. "Spirit Wolf" wallet by Haisla, Heiltsuk artist, Paul Windsor. The circle shape of the cross-body bag is inspired by traditional drum designs, designed by Coast Salish artist LessLIE. Value: $62.00
Metal sturgeon work
$40

Metal sturgeon artwork, one in black and one in stainless, courtesy of Northmen Laser and Metal Works Ltd. These measure 17.75 inches long. Value: $200.00
Dinner with friends item
Dinner with friends
$40

Enjoy dinner and 1 bottle of wine for 6 guests at Frankie G's Boilerhouse Pub in Queensborough. Expires Aug 31, 2025. Value: $200.00
Juicy BC red wines for the patio item
Juicy BC red wines for the patio
$20

Featuring two wines from Quails' Gate Estate Winery. One bottle each of Merlot 2022 and QUEUE 2021 (a blend of Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah). Perfect for summer sipping on the patio with a barbecue meal. Value: $100.00
Explore a winery in the middle of the city. item
Explore a winery in the middle of the city.
$15

This package includes the best of Pacific Breeze Urban Winery. Included is a bottle of Urban Legend - Limited Production - Unfiltered Red Wine (2022) and two Wine Flight Vouchers (expires Aug 31, 2025). Value: $70.00
Italian reds for a festive meal
$30

Two bottles of Amarone wine from the historic Tommasi family, who are masters of this celebrated style. The wine features dried flowers, prune, licorice, chocolare and herbs, with polished tannins. Pair with braised meats, pasta or dark chocolate. Value: 164.00
The best of Black Sage Winery item
The best of Black Sage Winery
$20

This lot features 4 bottles of wine from Black Sage Vineyard in the Okanagan Valley. Two bottles each of Shiraz 2022 and Cabernet Franc 2022. Value: $125.00
Wines for summer barbecue item
Wines for summer barbecue
$30

This lot features four bottles of wine perfect with grilled meats and seafood. Included is one bottle each of Tinhorn Creek Merlot (2022); Tinhorn Creek Chardonnay (2023); Black Hills Bonafide (2021); Dark Horse Chardonnay (2023). Value: $141.00
Mission Hill Reserve wines for a steak dinner item
Mission Hill Reserve wines for a steak dinner
$10

This lot features two wines from the Mission Hill Reserve collection. One bottle each of Cabernet Sauvignon (2023) and Meritage (2021). Both wines are excellent with steak and roast meats. Value: 83.00
An international mix of wines for summer sipping
$20

This lot features four bottles of wine, including two wines from the Okanagan: Gneiss rosé (2022) and Orofino Vineyards merlot (2022). One bottle of La Quercia montepulciano from Abruzzo, Italy. One bottle of Real de Aragón garnacha from Calatayud, Spain. Value: $116.00
White wines for a seafood dinner
$15

This lot includes two white wines, perfect for enjoying with a seafood meal. Fort Berens Estate Winery riesling and Oyster Bay sauvignon blanc. Value: $52.00

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!