Free Resume Printing & Professional Photographs – Job Fair Special | Impression de CV et photos professionnelles gratuites – Spécial du Salon de l'emploi

This ticket grants you access to Free Resume Printing at our community event. Bring your digital copy and we’ll provide printed resumes to help you stand out at job fairs and interviews.
Ce billet vous donne accès à l'impression de CV gratuite lors de notre événement communautaire. Apportez votre copie numérique et nous vous fournirons des CV imprimés pour vous aider à vous démarquer lors des salons de l'emploi et des entrevues.
This ticket gives you access to a Free Professional Digital Photograph Session to help you enhance your resume, LinkedIn profile, and job applications. Our photographer will capture a high-quality headshot tailored for professional use.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!