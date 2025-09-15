Friendly Pickle – Competitive Team Play with Burlington Pickleball Association!

Hosted by
About this event
2:15 PM - ONLY for BURLINGTON Pickleball Association registration
2:15 PM - ONLY for MILTON Pickleball Association registration
2:15 PM - ONLY for BURLINGTON Pickleball Association registration
2:15 PM - ONLY for Milton Pickleball Association registration
4:15 PM - ONLY for Burlington Pickleball Association registration
4:15 PM - ONLY for Milton Pickleball Association registration
4:15 PM - ONLY for Burlington Pickleball Association registration
4:15 PM - ONLY for Milton Pickleball Association registration
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!