Friends of Union House Arts

Student
$15

Valid for one year

This membership is for students that are currently in secondary, or post-secondary school. Proof of enrolment must be provided to be considered a valid member.


  • 10% off Workshops and Merchandise
  • Chance for shoutouts on social media as member of the month
  • Exclusive Member Opportunities, Networking and Socials
  • First to know newsletter
Local
$15

Valid for one year

This membership is for residents that live on the Bonavista Peninsula.


  • 10% off Workshops and Merchandise
  • Chance for shoutouts on social media as member of the month
  • Exclusive Member Opportunities, Networking and Socials
  • First to know newsletter
Individual
$35

Valid for one year

This membership is for individuals that want to support UHA!

  • 10% off Workshops and Merchandise
  • Chance for shoutouts on social media as member of the month
  • Exclusive Member Opportunities, Networking and Socials
  • First to know newsletter
Small Business
$100

Valid for one year

This membership is best-suited for small businesses.

  • 10% off Workshops and Merchandise
  • Shoutouts on social media
  • Website Feature
  • Exclusive Member Opportunities, Networking and Socials
Corporate Business
$250

Valid for one year

This membership is for larger corporations.

  • Shoutouts and Advertisements on Social Media
  • Website and Newsletter Feature
  • Logo Feature on Website
  • Exclusive Member Opportunities, Networking and Socials
Add a donation for Union House Arts Incorporated

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!