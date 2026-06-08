فروش غذا برای کمک به ایران - Food Sale in Support of Iran - 13 June

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About this event
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dill rice with fava beans, lamb shank, and Shirazi salad – Noor Cultural Center, 13 June, 13:00
تحویل در کانون نور، شنبه 13 جون ساعت 13
قیمت هر پرس: 24 دلار
lamb shank served with mixed vegetables – Noor Cultural Center, 13 June, 13:00
تحویل در کانون نور، شنبه 13 جون ساعت 13
قیمت هر پرس: 27 دلار
dill rice with fava beans, lamb shank, and Shirazi salad – Noor Cultural Center, 13 June, 19:00-21:00
تحویل در کانون نور، شنبه 13 جون ساعت 19 تا 21
قیمت هر پرس: 24 دلار
lamb shank served with mixed vegetables – Noor Cultural Center, 13 June, 19:00-21:00
تحویل در کانون نور، شنبه 13 جون ساعت 19 تا 21
قیمت هر پرس: 27 دلار
dill rice with fava beans, lamb shank, and Shirazi salad – west island, 13 June, 15:00
وست آیلند، شنبه 13 جون ساعت 15
قیمت هر پرس: 24 دلار
lamb shank served with mixed vegetables– west island, 13 June, 15:00
وست آیلند، شنبه 13 جون ساعت 15
قیمت هر پرس: 27 دلار
dill rice with fava beans, lamb shank, and Shirazi salad – downtown, 13 June , 15:00
داون تاون، شنبه 13 جون ساعت 15
قیمت هر پرس: 24 دلار
lamb shank served with mixed vegetables – downtown, 13 June , 15:00
داون تاون، شنبه 13 جون ساعت 15
قیمت هر پرس: 27 دلار
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