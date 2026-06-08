Noor Cultural Center

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Noor Cultural Center

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Sales closed

فروش غذا برای کمک به ایران - Food Sale in Support of Iran - 13 June

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شوید باقالی پلو با ماهیچه (درشت) و سالاد شیرازی (نور، ظهر)
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dill rice with fava beans, lamb shank, and Shirazi salad – Noor Cultural Center, 13 June, 13:00

تحویل در کانون نور، شنبه 13 جون ساعت 13
قیمت هر پرس: 24 دلار

خوراک ماهیچه (درشت) با دورچین سبزیجات (نور، ظهر)
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lamb shank served with mixed vegetables – Noor Cultural Center, 13 June, 13:00

تحویل در کانون نور، شنبه 13 جون ساعت 13
قیمت هر پرس: 27 دلار

شوید باقالی پلو با ماهیچه (درشت) و سالاد شیرازی (نور، شب)
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dill rice with fava beans, lamb shank, and Shirazi salad – Noor Cultural Center, 13 June, 19:00-21:00

تحویل در کانون نور، شنبه 13 جون ساعت 19 تا 21
قیمت هر پرس: 24 دلار

خوراک ماهیچه (درشت) با دورچین سبزیجات (نور، شب)
Pay what you can

lamb shank served with mixed vegetables – Noor Cultural Center, 13 June, 19:00-21:00

تحویل در کانون نور، شنبه 13 جون ساعت 19 تا 21
قیمت هر پرس: 27 دلار

شوید باقالی پلو با ماهیچه (درشت) و سالاد شیرازی (وست آیلند)
Pay what you can

dill rice with fava beans, lamb shank, and Shirazi salad – west island, 13 June, 15:00

وست آیلند، شنبه 13 جون ساعت 15
قیمت هر پرس: 24 دلار

خوراک ماهیچه (درشت) با دورچین سبزیجات (وست آیلند)
Pay what you can

lamb shank served with mixed vegetables– west island, 13 June, 15:00

وست آیلند، شنبه 13 جون ساعت 15
قیمت هر پرس: 27 دلار

شوید باقالی پلو با ماهیچه (درشت) و سالاد شیرازی (داون تاون)
Pay what you can

dill rice with fava beans, lamb shank, and Shirazi salad – downtown, 13 June , 15:00

داون تاون، شنبه 13 جون ساعت 15
قیمت هر پرس: 24 دلار

خوراک ماهیچه (درشت) با دورچین سبزیجات (داون تاون)
Pay what you can

lamb shank served with mixed vegetables – downtown, 13 June , 15:00

داون تاون، شنبه 13 جون ساعت 15
قیمت هر پرس: 27 دلار

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