FSHA Junior Female Hockey 2025-2026 Fees - 2nd Payment

New Player Fees - 2 of 3 Payment Plan
$500

Valid for one year

Payment Plan -- New Player 2025-2026 Season fee of $2,000.

Payment schedule:
October 1 - $1,000
November 1 - $500
December 1 - $500

Returning Play Fee - 2 of 3 Payment Plan
$400

Valid for one year

Payment Plan -- Returning Player 2025-2026 Season fee of $1,800.

Payment schedule:
October 1 - $1,000
November 1 - $400
December 1 - $400

Reserve Player Fee - 2 of 3 Payment Plan
$200

Valid for one year

Reserved Player 2025-2026 Season fee is $900.


Payment schedule:
October 1 - $500
November 1 - $200
December 1 - $200

