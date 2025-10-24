FSHA Junior Female Hockey 2025-2026 Fees - 2nd Payment

Offered by
About the memberships
Valid for one year
Payment Plan -- New Player 2025-2026 Season fee of $2,000.
Payment schedule:
October 1 - $1,000
November 1 - $500
December 1 - $500
Payment Plan -- Returning Player 2025-2026 Season fee of $1,800.
Payment schedule:
October 1 - $1,000
November 1 - $400
December 1 - $400
Reserved Player 2025-2026 Season fee is $900.
Payment schedule:
October 1 - $500
November 1 - $200
December 1 - $200
