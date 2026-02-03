Dār Al-‘Ulūm Montréal

Dār Al-‘Ulūm Montréal

Gala annuel - Annual Gala Dinner

1003 Bd Curé-Labelle

Laval, QC H7V 2V6, Canada

Adult - Regular
$35
Child (5-18 years old)
$20
Child (0-5)
Free
Table of 10
$340

Nous invitons les entreprises et les organisations à se joindre à nous en tant que commanditaires de ce premier gala-bénéfice Iftaar, contribuant ainsi à la croissance et à la pérennité de Dar al Ulum Montréal.


*Les logos des entreprises seront officiellement reconnus dans le cadre de l'événement.


Veuillez contacter notre équipe pour en savoir plus !


--

We welcome businesses and organizations to partner with us as sponsors for this inaugural Fundraiser Iftaar Gala, contributing to the continued growth and sustainability of Dar al Ulum Montreal.


*Business logos will formally be acknowledged as part of the event.


Please contact our team to learn more!


514.431.1237

[email protected]

