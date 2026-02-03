Gala annuel - Annual Gala Dinner

Hosted by
Nous invitons les entreprises et les organisations à se joindre à nous en tant que commanditaires de ce premier gala-bénéfice Iftaar, contribuant ainsi à la croissance et à la pérennité de Dar al Ulum Montréal.
*Les logos des entreprises seront officiellement reconnus dans le cadre de l'événement.
Veuillez contacter notre équipe pour en savoir plus !
We welcome businesses and organizations to partner with us as sponsors for this inaugural Fundraiser Iftaar Gala, contributing to the continued growth and sustainability of Dar al Ulum Montreal.
*Business logos will formally be acknowledged as part of the event.
Please contact our team to learn more!
514.431.1237
