Gala annuel - Annual Gala Dinner

Nous invitons les entreprises et les organisations à se joindre à nous en tant que commanditaires de ce premier gala-bénéfice Iftaar, contribuant ainsi à la croissance et à la pérennité de Dar al Ulum Montréal.





*Les logos des entreprises seront officiellement reconnus dans le cadre de l'événement.





Veuillez contacter notre équipe pour en savoir plus !





--

We welcome businesses and organizations to partner with us as sponsors for this inaugural Fundraiser Iftaar Gala, contributing to the continued growth and sustainability of Dar al Ulum Montreal.





*Business logos will formally be acknowledged as part of the event.





Please contact our team to learn more!





514.431.1237

[email protected]