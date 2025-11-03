Communauté Congolaise du Canada Ottawa-Gatineau

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About this event

Gala Annuel de la Bourse d'Excellence CCC-OG 2025, 7e édition

2465 St. Laurent Blvd

Ottawa, ON K1G 6C3, Canada

Admission générale (billet solo)
$50

Ce billet vous donne droit à 1 entrée, pour une personne,dîner inclus.

Billet couple
$80

Ce billet vous donne droit à 1 entrée pour deux personnes (couple), dîner inclus.

Billet VIP solo
$100

Ce billet vous donne droit à une 1 entrée VIP, incluant un dîner, un saut d'alcool et un place préférentielle.

Billet VIP Couple
$150
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Ce billet vous donne droit à une 1 entrée VIP pour deux personnes (couple), incluant un dîner, un saut d'alcool et un place préférentielle.

Table
$500
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Ce billet vous donne droit à 1 entrée pour 10 personnes, dîner inclus.

Don de bourse pour les étudiants du Collège La Cité
$20

La Bourse d'excellence de la Communauté Congolaise du Canada Ottawa-Gatineau (CCC-OG) récompense chaque année un-e étudiant-e d'origine congolaise de La Cité. Grâce à la générosité de nos donateurs, nous continuons à encourager et à valoriser nos jeunes talents.

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