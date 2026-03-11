GALA ANNUEL SMP 2026

Ceci comprend: - 1 kiosk - 1 billet normal. Plongez dans un marché dynamique lors du Gala annuel 2025 de la SMP ! Explorez divers stands de vendeurs offrant des souvenirs uniques, de l'artisanat, des œuvres d'art et des articles culturels célébrant l'héritage camerounais-canadien. Entrez en contact avec des entreprises, des artisans et des entrepreneurs locaux tout en créant des réseaux et en soutenant des initiatives communautaires. Trouvez des trésors traditionnels et modernes à chérir ou à offrir. Ne manquez pas cette occasion de faire du shopping, de nouer des liens et de célébrer la culture, le commerce et la communauté au cours d'une soirée inoubliable ! Rejoignez-nous pour un shopping extravagant et une expérience de réseautage mémorable lors du Gala annuel 2025 de la SMP. Les places sont limitées. Dépêchez-vous !
Ceci comprend: - 1 kiosk - 1 billet normal. Plongez dans un marché dynamique lors du Gala annuel 2025 de la SMP ! Explorez divers stands de vendeurs offrant des souvenirs uniques, de l'artisanat, des œuvres d'art et des articles culturels célébrant l'héritage camerounais-canadien. Entrez en contact avec des entreprises, des artisans et des entrepreneurs locaux tout en créant des réseaux et en soutenant des initiatives communautaires. Trouvez des trésors traditionnels et modernes à chérir ou à offrir. Ne manquez pas cette occasion de faire du shopping, de nouer des liens et de célébrer la culture, le commerce et la communauté au cours d'une soirée inoubliable ! Rejoignez-nous pour un shopping extravagant et une expérience de réseautage mémorable lors du Gala annuel 2025 de la SMP. Les places sont limitées. Dépêchez-vous !
GENERAL SPONSORSHIP
$500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Starting at $500, with visibility on our communication platforms (website, social media, promotional videos, etc.).
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EXCLUSIVE SPONSORSHIP
$1,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Starting at $1,000, for a key aspect of the evening (the “Women in Entrepreneurship” panel, 4CE or MarketACE presentation, or the “MBOA Buffet”), with opportunities for speaking, award presentations, and premium brand visibility.
Starting at $1,000, for a key aspect of the evening (the “Women in Entrepreneurship” panel, 4CE or MarketACE presentation, or the “MBOA Buffet”), with opportunities for speaking, award presentations, and premium brand visibility.
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