Cameroonian Association of Edmonton - Association Camerounaise d'Edmonton (CAE-ACE)

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Cameroonian Association of Edmonton - Association Camerounaise d'Edmonton (CAE-ACE)

About this event

GALA ANNUEL SMP 2026

2104 156 St SW

Edmonton, AB T6W 4S2, Canada

Regular member
$40
ONLY members in good standing (as of March 31, 2024). Free access to the Oil Museum. World‑class complimentary Cameroonian‑style banquet. Includes 1 raffle ticket
3 - 10 ans
$10
Teenagers 11-17
$20
Non-Member (Adult)
$50
Children’s Corner – Limited spots available!
PAID AT DOOR
$60
THIS TICKET WILL BE CANCELLED ONCE THE EVENT IS FULL.
DIAMOND VIP
$1,200
This is a group ticket, it includes 8 tickets
VIP Lounge for 8 guests. -8xregular features -2xWhisky -2xSparkling wine -2xR/W wine -8xSoft drinks -8x360Videobooth-unlimited.
VIP OR
$1,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
-8xtickets reguliers-2xWhisky-1xVin pétillant -1xR/B wine-8xboissons gazeuses-8x360Videobooth
VIP ARGENT
$800
This is a group ticket, it includes 8 tickets
-8xtickets reguliers-2xWhisky-1xVin pétillant -6xboissons gazeuses-8x360Videobooth
VIP BRONZE
$600
This is a group ticket, it includes 8 tickets
-8xcaractéristiques régulières-1xVin pétillant-1xVin R/B -4xBoissons gazeuses -8x360Cabine vidéo
MARCHAND(E)S
$150
Ceci comprend: - 1 kiosk - 1 billet normal. Plongez dans un marché dynamique lors du Gala annuel 2025 de la SMP ! Explorez divers stands de vendeurs offrant des souvenirs uniques, de l'artisanat, des œuvres d'art et des articles culturels célébrant l'héritage camerounais-canadien. Entrez en contact avec des entreprises, des artisans et des entrepreneurs locaux tout en créant des réseaux et en soutenant des initiatives communautaires. Trouvez des trésors traditionnels et modernes à chérir ou à offrir. Ne manquez pas cette occasion de faire du shopping, de nouer des liens et de célébrer la culture, le commerce et la communauté au cours d'une soirée inoubliable ! Rejoignez-nous pour un shopping extravagant et une expérience de réseautage mémorable lors du Gala annuel 2025 de la SMP. Les places sont limitées. Dépêchez-vous !
GENERAL SPONSORSHIP
$500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Starting at $500, with visibility on our communication platforms (website, social media, promotional videos, etc.).
EXCLUSIVE SPONSORSHIP
$1,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Starting at $1,000, for a key aspect of the evening (the “Women in Entrepreneurship” panel, 4CE or MarketACE presentation, or the “MBOA Buffet”), with opportunities for speaking, award presentations, and premium brand visibility.
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