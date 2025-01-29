MultiCaf's Annual Fundraiser Gala

Comprend 10 sièges à une banquette, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 97 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo de l'entreprise en tant que commanditaire de l'événement (affiché sur le site web et tous les supports promotionnels de l'événement), logo hyperlié sur le site web de MultiCaf et dans les supports numériques de l'événement pendant 2 ans.

Comprend 10 sièges à une banquette, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 97 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo de l'entreprise en tant que commanditaire de l'événement (affiché sur le site web et tous les supports promotionnels de l'événement), logo hyperlié sur le site web de MultiCaf et dans les supports numériques de l'événement pendant 2 ans.

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