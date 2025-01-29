MultiCaf's Annual Fundraiser Gala

Comprend une table de 4 places, Hors-d'œuvre , vin et open bar (3 consommations par personne), reçu fiscal de 4 000 $, logo sur le centre de table et dans le diaporama rotatif diffusé sur les écrans de l'événement
Comprend une table de 4 places, Hors-d'œuvre , vin et open bar (3 consommations par personne), reçu fiscal de 4 000 $, logo sur le centre de table et dans le diaporama rotatif diffusé sur les écrans de l'événement
Champion Package (Turquoise)
$20,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets
Includes 10 seats at a private booth as well as hors d’oeuvres, a grazing table, wine, champagne & open bar access. You will receive a $17.5k charity receipt and have access to the VIP pre-event (Meet the artists) .
We will also feature your logo on the MultiCaf website & annual report (1-year visibility as 35th anniversary partner) as well as your logo featured on sponsor wall at the event
Includes 10 seats at a private booth as well as hors d’oeuvres, a grazing table, wine, champagne & open bar access. You will receive a $17.5k charity receipt and have access to the VIP pre-event (Meet the artists) .
We will also feature your logo on the MultiCaf website & annual report (1-year visibility as 35th anniversary partner) as well as your logo featured on sponsor wall at the event
Ambassador Package (Silver)
$100,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets
Comprend 10 sièges à une banquette, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 97 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo de l'entreprise en tant que commanditaire de l'événement (affiché sur le site web et tous les supports promotionnels de l'événement), logo hyperlié sur le site web de MultiCaf et dans les supports numériques de l'événement pendant 2 ans.
Comprend 10 sièges à une banquette, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 97 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo de l'entreprise en tant que commanditaire de l'événement (affiché sur le site web et tous les supports promotionnels de l'événement), logo hyperlié sur le site web de MultiCaf et dans les supports numériques de l'événement pendant 2 ans.
Formule Commanditaire Leader Visionnaire (or)
$200,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets
Comprend 10 sièges à une banquette, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 97 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo de l'entreprise en tant que commanditaire de l'événement (affiché sur le site web et tous les supports promotionnels de l'événement), logo hyperlié sur le site web de MultiCaf et dans les supports numériques de l'événement pendant 2 ans.
Comprend 10 sièges à une banquette, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 97 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo de l'entreprise en tant que commanditaire de l'événement (affiché sur le site web et tous les supports promotionnels de l'événement), logo hyperlié sur le site web de MultiCaf et dans les supports numériques de l'événement pendant 2 ans.
Patron Package (Blue)
$20,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets
Includes 10 seats at a private booth with hors d'oeuvres, grazing table, wine, champagne, and open bar access. $17.5k charity receipt. 2 tickets to the VIP pre-event (Meet the Artists). Logo featured on the MultiCaf website and annual report (1-year visibility as a 35th anniversary partner). Logo displayed on the sponsor wall at the event.
Includes 10 seats at a private booth with hors d'oeuvres, grazing table, wine, champagne, and open bar access. $17.5k charity receipt. 2 tickets to the VIP pre-event (Meet the Artists). Logo featured on the MultiCaf website and annual report (1-year visibility as a 35th anniversary partner). Logo displayed on the sponsor wall at the event.
Individual Seat – Table #10
$1,250
NEW! An opportunity to experience the Gala without buying a full table.Includes 1 seat at a table of 4 (Table 10), appetizers, grazing table, wine, and 3 cocktails included. You'll receive a $1,000 charitable receipt.
NEW! An opportunity to experience the Gala without buying a full table.Includes 1 seat at a table of 4 (Table 10), appetizers, grazing table, wine, and 3 cocktails included. You'll receive a $1,000 charitable receipt.
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