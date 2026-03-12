Gala du 60e anniversaire de CAMO

Venez célébrer le 60e anniversaire de CAMO avec nous. Buffet, musique, et amis inclus! Achetez vos billets maintenant!





*Veuillez noter que la plateforme Zeffy coche l'option de laisser un pourboire de 15% par défaut mais cela n'est pas obligatoire! Zeffy est une plateforme qui permet à des OBNL comme nous de vendre des billets sans frais mais ces pourboires vont directement à Zeffy et non pas à CAMO. Si vous souhaitez faire un don supplémentaire à CAMO, veuillez contacter Colin directement pour qu'il vous explique vos options de don.