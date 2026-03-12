Gala du 60e anniversaire de CAMO

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Venez célébrer le 60e anniversaire de CAMO avec nous. Buffet, musique, et amis inclus! Achetez vos billets maintenant!
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Venez jouer un match amical avec les membres de CAMO des années 70 jusqu'à présent pour célébrer le 50e anniversaire des Jeux Olympiques de 1976 à Montréal. Ce billet vous donne également accès à la soirée et une consommation pour fêter le 60e anniversaire du club CAMO.
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