Événement-bénéfice Centre Espoir de Gatineau Fundraising Event

(the English follows)

Ce que comprend votre billet

L’achat de votre billet vous donne accès à une soirée conviviale de style affaires décontracté au profit de la banque alimentaire du Centre Espoir de Gatineau.

Votre billet inclut :

Un cocktail de bienvenue

Une sélection de hors-d’œuvre

La participation à notre encan silencieux

La chance de remporter de superbes prix

En plus de passer un moment agréable, votre participation contribue directement à soutenir la mission du Centre Espoir de Gatineau et à aider les personnes et les familles de notre communauté.





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What Your Ticket Includes

Your ticket purchase grants you access to a welcoming, business-casual fundraising event in support of the Centre Espoir de Gatineau Food Bank.

Your ticket includes:

A welcome cocktail

A selection of hors d’oeuvres

Participation in our silent auction

The opportunity to win exciting prizes

Beyond an enjoyable evening, your attendance directly supports the mission of Centre Espoir de Gatineau and helps individuals and families in our community facing food insecurity.