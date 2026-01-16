Gala Venturi 2026

About this event
Nourriture Japonaise - Assiette de 10 Sushis.
Nourriture Canadienne - Poulet, Frites, Salade de choux.
Nourriture Italienne : Pizza Pepperoni (12 pouces) + Frites.
Nourriture Française : Assiette de Fromage, Charcuterie, Pain et Vin.
Nourriture Mexicaine - Assiette de 2 tacos au poulet avec chips de mais et salsa.
(sans gluten et sans lactose)
Vous pouvez ajouter un repas en plus de votre choix.
