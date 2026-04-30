Hosted by

General Mercer Junior Public School Council

About this event

General Mercer Junior Public School - Silent Auction 2026

*Pending* Art Works Art School - $50 voucher item
*Pending* Art Works Art School - $50 voucher
$15

Starting bid

Art Works Art School is a cozy, creative hub where artists of all ages come to create, explore, and make magic with art. We mix classic techniques with fresh, modern ideas—and sprinkle in a little art history for good measure—to create classes that are as inspiring as they are fun. Digital voucher expires December 2026. Can be used toward camps and classes. Thanks to https://www.artworksartschool.com/
Generations - $150 Bursary Towards any One Year Program item
Generations - $150 Bursary Towards any One Year Program
$50

Starting bid

Generations is a progressive Performing Arts Centre in the heart of St. Clair West. At generations our mission is to provide high quality, inclusive and creative arts training to for all ages, level, bodies, identities and races. Generations takes a whole family approach, offering programming for all ages (babies to adult) in a non-competitive and family-focused space. With community building at heart, we are passionate about creating a welcoming environment with a strong emphasis on leadership, inclusivity and growth. We offer programs in dance, musical theatre, drama & media, parkour, fitness and camps. Digital $150 voucher. Thanks to https://www.generationsperformingarts.com/
1 Week of Summer Camp - BGC Dovercourt item
1 Week of Summer Camp - BGC Dovercourt
$60

Starting bid

The Boys and Girls Club Dovercourt is an organization dedicated to providing safe, supportive spaces for children and youth to learn, grow, and thrive. They are offering an exciting 1-week summer camp that offers a diverse array of programs tailored to ignite and captivate children of all interests. Digital Gift Card, Valued at $185.00. Expires by September 2025. For children aged four and up. https://bgcdovercourt.com/
2x Art-Drop-In from The Artful Child for Parent and Child item
2x Art-Drop-In from The Artful Child for Parent and Child
$25

Starting bid

This digital certificate entitles your child and an accompanying adult to two complimentary artistic, child-led drop-ins at The Artful Child (value of $78). Looking for a place where creativity runs wild and little imaginations thrive? The Artful Child’s Art Drop-In is the perfect space for children to explore, create, and get messy in the best possible way! This flexible, child-led session offers access to a wide variety of inspiring art materials and open-ended prompts—no two visits are ever the same. Digital voucher. https://www.theartfulchild.ca/
$50 Voucher Towards Any Hot Pizza Class or Event item
$50 Voucher Towards Any Hot Pizza Class or Event
$15

Starting bid

With classes for kids and adults, Hot Pizza is a neighbourhood art studio that celebrates joy through making art. Learn comics, drawing, mixed media, apparel, stuffed-animal apparel, and more! Hot Pizza also hosts birthday parties, comics clubs, gallery crawls, and summer/PA Day camps. Follow us on Instagram @hotpizzastudio! Digital voucher. Thanks to www.hotpizza.studio
Taproom Experience for 8 ($200 Value) item
Taproom Experience for 8 ($200 Value)
$60

Starting bid

This digital voucher entitles the holder to a complimentary brewery experience for up to 8 people at Junction Craft Beverage Co. The package includes: Brewery Tour for up to 8 people 1 Sample Flight* per person 2 Shareables and 2 Flatbreads for the group 10% off any product from the bottle shop (beer, non-alcoholic beverages, vodka sodas) for the group Estimated retail value of prize pack: $200 Expires Oct 1 2025 Thanks to www.junctioncraft.com
$30 Gift Card + 6-Pack from High Park & Lost Craft Brewery item
$30 Gift Card + 6-Pack from High Park & Lost Craft Brewery
$20

Starting bid

A special gift pack featuring six products from High Park Brewery and Lost Craft Brewery, along with a $30 gift card. This gift card can be used at our bottle shop or taproom, conveniently located at 837 Runnymede Road. This is a physical prize and must be picked up at or near General Mercer. Thank you www.highparkbrewery.com
Gift Basket from Good Behaviour Ice Cream item
Gift Basket from Good Behaviour Ice Cream item
Gift Basket from Good Behaviour Ice Cream item
Gift Basket from Good Behaviour Ice Cream
$30

Starting bid

Satisfy your sweet tooth and your style cravings with this deliciously fun prize pack from Good Behaviour—Toronto’s cult-favourite ice cream shop and sandwich spot. 🍦 Prize Includes: $25 Good Behaviour Gift Card, Good Behaviour Tote Bag, Good Behaviour Baseball Cap and Good Behaviour Kids T-Shirt Whether you’re a loyal fan or just discovering the hype, this prize pack lets you rep your favourite spot in style while treating yourself to something sweet. Estimated Value: $120 Must be picked up at or near General Mercer. Thanks to www.goodbehaviourto.ca
60min RMT Treatment item
60min RMT Treatment
$35

Starting bid

Enjoy a one-hour massage therapy session from a Registered Massage Therapist, designed to promote relaxation, reduce tension, and support overall well-being. This session offers personalized, professional care in a calm and welcoming environment. An ideal opportunity to unwind and restore both body and mind. Suitable for a wide range of needs, from stress relief to muscle recovery. Digital voucher. Thank you www.hannahetlinstein.com
5-Class Pack at Othership Yorkville item
5-Class Pack at Othership Yorkville
$75

Starting bid

Jumpstart your wellness journey with a 5-Class Pack at Othership Yorkville. Enjoy any 5 guided sauna or ice bath sessions —perfect for building consistency, trying new experiences, or sharing with a friend. Valid exclusively at our Yorkville location. Classes must be used within 3 months. Digital voucher valued at $245. Thank you Othership Yorkville!
One Month Unlimited Mat Classes Pass ($350 Value) item
One Month Unlimited Mat Classes Pass ($350 Value)
$100

Starting bid

Digital gift card can be redeemed for one month of unlimited mat classes at Blue Canoe Yoga St Clair. Digital pass valued at $350. Thanks to https://www.bluecanoeyoga.com/
30min Massage Therapy Session from Panacea Massage Therapy item
30min Massage Therapy Session from Panacea Massage Therapy
$30

Starting bid

Treat yourself—or someone you love—to 30 minutes of pure relaxation with a gift certificate to Panacea Massage Therapy. This session is ideal for relieving tension, soothing sore muscles, and promoting overall wellness in a calm, welcoming environment. Whether you're new to massage or a regular visitor, this therapeutic experience will leave you refreshed and restored. Physical gift card, valued at $107.35. Must be picked up at or near General Mercer. https://www.panaceamassage.ca/
60-Minute Massage with Charlotte at 38Health ($141 value) item
60-Minute Massage with Charlotte at 38Health ($141 value)
$45

Starting bid

60-Minute Massage with Charlotte Davies. 38 Health at 38 Cawthra Ave in the Junction offers individualized massage & movement therapy, health coaching and private training. Digital voucher valued at $141. https://www.thirtyeighthealth.com/
Gift Certificate for any one service of choice item
Gift Certificate for any one service of choice
$50

Starting bid

Treat yourself or someone special with a gift card for any one service of choice at THE TEN SPOT - Roncesvalles. From manicures and pedicures to facials, waxing or laser, enjoy a top-notch beauty bar experience in a fun and welcoming environment. Note this is a physical gift card for any one single service. Must be picked up at or near General Mercer. Maximum value is $295. Thank you to https://go.booker.com/location/roncesvalles!
$200 Codezilla Gift Card item
$200 Codezilla Gift Card
$60

Starting bid

Codezilla gift certificate can be applied towards a 2025 STEM or CODING summer camp of the winners choice. Digital Gift Card, Valued at $200. Please note: - Gift certificate is eligible to be used on a 2025 summer camp - Gift certificate holds a $200 value. The winner agrees to pay the remainder of the price. - Expires September 2025 https://codezillakids.com/camps/
DAM Sandwiches Coupon for 5 Sandwiches ($83 value) item
DAM Sandwiches Coupon for 5 Sandwiches ($83 value)
$25

Starting bid

Digital coupon which can be redeemed for 5 sandwiches at DAM Sandwiches on Oakwood Ave. Get one of each: Brisket, Spicy Chicken, Cubano, Fried Cheese and Weekly Special. Thanks @dam_sandwiches
$100 Gift Card for Tonic Blooms item
$100 Gift Card for Tonic Blooms
$30

Starting bid

Tonic Blooms is Toronto's on-demand florist, delivering a curated selection of seasonal bouquets in as little as two hours. With modern, thoughtful designs, straightforward checkout and super convenient delivery options, making someone's day has never been easier! Digital gift card, valued at $100.00 https://tonicblooms.com/
$100 Tracer Golf gift certificate item
$100 Tracer Golf gift certificate
$30

Starting bid

Tracer Golf is a fully automated indoor golf driving range and simulator facility. It uses launch monitors to provide instant feedback on shot data, and offers golf simulators to play virtual courses. There is a location at St. Clair and Jane, as well as others outside of Toronto. This $100 gift certificate is physical and will need to be picked up at or near General Mercer. Expiry: August 31/25 https://tracergolf.ca/
$100 Tracer Golf gift certificate item
$100 Tracer Golf gift certificate
$30

Starting bid

Tracer Golf is a fully automated indoor golf driving range and simulator facility. It uses launch monitors to provide instant feedback on shot data, and offers golf simulators to play virtual courses. There is a location at St. Clair and Jane, as well as others outside of Toronto. This $100 gift certificate is physical and will need to be picked up at or near General Mercer. Expiry: August 31/25 Website: https://tracergolf.ca/
$50 gift certificate for Aunty Em's Deli & Coffee item
$50 gift certificate for Aunty Em's Deli & Coffee
$15

Starting bid

coffee. deli. sandwiches. sweet treats. Aunty Em's is our 100% vegan deli in the neighbourhood! Located at 1672 St Clair Ave W Digital gift card, valued at $50. https://www.instagram.com/auntyemsdeli
$100 gift certificate to Birdie Break item
$100 gift certificate to Birdie Break
$30

Starting bid

Birdie Break provides Babysitters in neighbourhoods across Canada who have a reverence for nurturing the next generation. Birdie is a Canadian, female-founded co., supported by a convenient mobile app available in the app stores. The app is free to download and the payment is all on-demand, no subscriptions. All Sitters go through a 7-step vetting/training process - only 10% of applicants pass the Birdie Break due diligence and make it onto the app. Birdie holds the highest standards in the industry for vetting and safety, so Parents feel comfortable taking time for their commitments, connection & well-being. They provide both At-Home and Event Childcare: www.birdiebreak.com Digital gift card, valued at $100.
Blood Brothers $25 gift certificate item
Blood Brothers $25 gift certificate
$10

Starting bid

Blood Brothers Brewery is situated in a renovated hundred-year-old horse stable in the Geary Avenue arts district. We seat 50 comfortably indoors and have additional patio seating for 50 in the warmer months. Expect up to 26 of our beers on tap, exquisite "southern comfort" dishes provided by our kitchen, and bottle shop fridges full of cold cans & bottles for takeaway. This physical $25 gift certificate will need to be picked up at or near General Mercer. https://www.bloodbrothersbrewing.com/
4 tickets to the Village at Black Creek item
4 tickets to the Village at Black Creek
$25

Starting bid

The Village at Black Creek, formerly known as Black Creek Pioneer Village, is a living history museum in Toronto that recreates rural life in 19th-century Ontario. Spanning over 30 acres, it features more than 40 historic buildings—including homes, shops, and a schoolhouse—many of which were relocated from across southern Ontario and are furnished with period artifacts. Operated by the Toronto and Region Conservation Authority, the village offers immersive experiences like storytelling, hands-on activities, and workshops that highlight the diverse communities and histories that have shaped the region. Four digital passes, valued at $72. https://blackcreek.ca/
Boulderz Climbing Centre - Family Pass for Four item
Boulderz Climbing Centre - Family Pass for Four
$40

Starting bid

Boulderz Climbing Centre is a Toronto-based indoor climbing gym offering bouldering, top-rope, and lead climbing for all skill levels. With multiple locations, including The Junction and Etobicoke, it provides programs for youth and adults, birthday parties, and community events in a supportive environment. This digital family pass is valid for 4 participants each with all the rentals included - valued at $160. Valid at all locations. Expires June 12, 2027. https://boulderzclimbing.com/
Canada's Wonderland - two single day passes item
Canada's Wonderland - two single day passes
$60

Starting bid

Canada's Wonderland is the largest amusement park in Canada, located in Vaughan, just north of Toronto. It features over 200 attractions, including 17 roller coasters, a 20-acre water park called Splash Works, and family-friendly rides and live entertainment. Open seasonally, the park is a popular destination for thrill-seekers and families alike, with events like Halloween Haunt and WinterFest. Two single day park admission tickets, valued at $180. Digital Passes expire Nov 1 2025. https://www.canadaswonderland.com/
3 Night Stay at Cozy Boho Breeze Cottage item
3 Night Stay at Cozy Boho Breeze Cottage item
3 Night Stay at Cozy Boho Breeze Cottage item
3 Night Stay at Cozy Boho Breeze Cottage
$300

Starting bid

The charming Boho Breeze Cottage will be your laid-back home base to reconnect, recharge, and make lasting memories. You’ll feel at home the moment you arrive. Guests love the proximity to the beach, the cozy clean vibes, the well-equipped kitchen, comfy beds, and, of course, the hot tub. Whether you're grilling dinner on the deck, soaking under the stars, or playing cards after a day at the lake, this is the kind of place where time slows down and connection speeds up. Sleeps 4 (1 queen / 2 twin beds) The cottage includes a hot tub, fire pit, paddleboard and fully equipped kitchen. 1-minute walk to beautiful sandy/shallow beach on the shores of Lake Erie (great for kids too!). 90 min from Toronto in Haldimand County. Full list of amenities and photos can be viewed at the property website: https://www.junctionhousegetaways.com/ Bookings can be made in June 2025 Sunday-Thursday or from September 2025 to June 2026 Sunday-Thursday, as availability permits (we will connect you to the generous owner as soon as prize is won). Digital redemption, value $950
CNE passes (3) - Let's go to the Ex! item
CNE passes (3) - Let's go to the Ex!
$30

Starting bid

Three single day CNE admission tickets, valued at $90. This year's CNE dates are Aug 15 - Sep 1. Digital Passes. Expire Sep 1 2025. https://www.theex.com/
CNE passes (3) - Let's go to the Ex! item
CNE passes (3) - Let's go to the Ex!
$30

Starting bid

Three single day CNE admission tickets, valued at $90. This year's CNE dates are Aug 15 - Sep 1. Digital Passes. Expire Sep 1 2025. https://www.theex.com/
Comedy Bar - Night Out with Friends! item
Comedy Bar - Night Out with Friends!
$80

Starting bid

Snag a deal on 10 tickets to Comedy Bar! Tickets can be redeemed at one of the following shows: 2800 Danforth Ave: Any Friday or Saturday Show in the Studio Theatre! 945 Bloor St West: CATCH23 - Fridays at 9:00 PM See website for more info on these shows: https://comedybar.ca/ Value $230 Digital Gift Certificate. No Expiry.
British Swim School - Registration + two lessons item
British Swim School - Registration + two lessons
$40

Starting bid

British Swim School of Toronto West – Etobicoke offers swimming and water survival lessons for all ages and skill levels, with a curriculum that begins with water acclimation and survival skills, then progresses to stroke development. With over 40 years of experience, certified instructors, small group classes, and a focus on fun through songs and games, it's the top choice for families in the area. As part of the largest private swim school in North America, British Swim School provides year-round, flexible lessons in a safe, monitored environment where students progress at their own pace. Digital gift certificate, $125 value. Covers registration fee and two lessons. New customers only, only at Etobicoke/Toronto-West locations (LA Fitness in the Junction). Expires December 2025 https://britishswimschool.com/torontowest-etobicoke/
Davina's Swim House - $150 gift certificate item
Davina's Swim House - $150 gift certificate
$50

Starting bid

Davina’s Swim House is a family-owned swim school in Toronto that offers swimming lessons for all ages, from infants to adults. With multiple warm-water indoor locations, the school emphasizes small class sizes, personalized instruction, and a supportive, non-competitive environment. Their programs focus on building water confidence, safety skills, and strong swimming techniques in a fun and inclusive setting. Digital Gift Certificate. No Expiry,
Dear Grain $25 Gift Certificate item
Dear Grain $25 Gift Certificate
$10

Starting bid

Get your fill on sourdough! In addition to their signature sourdough, which arrives freshly baked every morning from their commissary in Hamilton, Dear Grain offer a seasonal menu of sourdough pastries, specialty coffee from Detour Coffee Roasters and ready-to-eat meals. Everything in their shop has been carefully selected to celebrate our favourite carb unapologetically and showcase its versatility. Expect a curated collection of premium products to pair with bread, tools & ingredients to help you make your own bread and a bottle shop with light & bright wines and spirits that pair perfectly with sourdough in every form! Valid at both locations: 45 Ossington and 175 Roncesvalles This $25 gift certificate is physical and will need to be picked up at or near General Mercer.
Downey's Farm - five passes item
Downey's Farm - five passes
$70

Starting bid

Located just outside of the Greater Toronto Area in Caledon, Downey’s Farm is an easy day trip and a fantastic way to spend time with family and friends. Five passes to the Farmyard Play Area, valued at $140. Digital passes expire Oct 31, 2025. Note, following September 19th, the Farmyard Play Area transforms into Pumpkinfest Play Area. https://downeysfarm.com/downeys-farm-market-activities.htm
Float Toronto - One Float item
Float Toronto - One Float
$30

Starting bid

One Float at Float Toronto at 1159 Queen St W Floating, also known as Floatation Therapy or Sensory Deprivation, involves lying in a warm, salt-water solution within a specially designed tank, eliminating external stimuli like gravity, sound, and light. This unique environment allows your body to conserve resources normally spent on processing information and fighting gravity. Free from distraction, your mind can relax deeply, leading to increased dopamine and endorphin production, profound stress relief, and enhanced healing. Digital voucher, $89 value. https://float-toronto.com/ What is floating? https://www.youtube.com/watch?v=i6XIbJS5KGI
Dear Grain $25 Gift Certificate item
Dear Grain $25 Gift Certificate
$10

Starting bid

Get your fill on sourdough! In addition to their signature sourdough, which arrives freshly baked every morning from their commissary in Hamilton, Dear Grain offer a seasonal menu of sourdough pastries, specialty coffee from Detour Coffee Roasters and ready-to-eat meals. Everything in their shop has been carefully selected to celebrate our favourite carb unapologetically and showcase its versatility. Expect a curated collection of premium products to pair with bread, tools & ingredients to help you make your own bread and a bottle shop with light & bright wines and spirits that pair perfectly with sourdough in every form! Valid at both locations: 45 Ossington and 175 Roncesvalles This $25 gift certificate is physical and will need to be picked up at or near General Mercer.
Gathering Wild - $50 Gift Certificate item
Gathering Wild - $50 Gift Certificate
$15

Starting bid

Gathering Wild is an art studio at 1043 Bathurst St that provides unique music and art programs for children aged 0-8. Their offer camps, PA day programs, labs and other programs. More details and schedule at https://gatheringwild.ca/ Digital voucher, $50
Jack of Sports - Summer Camp of Choice Voucher item
Jack of Sports - Summer Camp of Choice Voucher
$115

Starting bid

Choose one week of: Multisport Learn to Bike Cycling Science Pop Music STEM Swim 3V3 Soccer Art Detective Rock Climbing Chess Only applicable to future registration for summer 2025. Digital voucher, $340 value. https://www.jackofsports.com/programs/summer-camps
Jack of Sports - Life-Saving Course Voucher item
Jack of Sports - Life-Saving Course Voucher
$85

Starting bid

Use towards any one Lifesaving Course: Bronze Star Bronze Medallion with EFA Bronze Cross Standard First Aid with CPR C National Lifeguard Only applicable to future registration for summer 2025. Digital voucher, $250 value. https://www.jackofsports.com/programs/Lifesaving_Programs
Jack of Sports - $260 toward 3V3 Soccer Camp item
Jack of Sports - $260 toward 3V3 Soccer Camp
$85

Starting bid

3V3 Soccer is a faster-paced and simplified version of the game, designed to accelerate player engagement and skill development. With fewer players on the field and maximized playing time, participants are constantly involved in the action. This format encourages quick decision-making, creativity, and skillful play, making it a fun and highly engaging way to develop soccer fundamentals in a safe and exciting environment. NOTE: This does not cover the entire camp fee - it is a $260 voucher toward a week of 3v3 Soccer CAMP. Camp cost is $280-350 depending on the week. Schedule and locations: https://www.jackofsports.com/programs/summer-camps/Soccer Digital voucher, expires September 2025.
Jack of Sports - $260 toward Learn to Bike Camp item
Jack of Sports - $260 toward Learn to Bike Camp
$85

Starting bid

Jack of Sports Learn to Bike Camp is designed for children ages 4 and up to master the skill of biking. Our proprietary 3-Step Coaching Methodology has a proven success rate of over 95%,. Half day of learn to bike program & half day of multi-sport and Co-op games Balance bikes provided. Coach will notify parent when to bring 2 wheel bicycle (without training wheels). NOTE: This does not cover the entire camp fee - it is a $260 voucher toward a week of Learn to Bike CAMP. Camp cost is $280-350 depending on the week. Schedule and locations: https://www.jackofsports.com/programs/summer-camps/Learn_To_Bike Digital voucher, expires September 2025.
Little Kickers - Two months registration + uniform item
Little Kickers - Two months registration + uniform
$75

Starting bid

Two months' registration plus uniform for a Little Kickers soccer program! Note: this can only be applied to monthly billed classes in the Toronto West and East York franchises where space allows. For ages 1.5-7. Must book by July 1, 2025. Digital voucher valued at $222. Visit the website for locations: https://www.littlekickers.ca/find-a-class
Medieval Times - Two Tickets item
Medieval Times - Two Tickets
$45

Starting bid

Two tickets to Medieval Times Dinner and Tournament Medieval Times Dinner & Tournament transports guests to an 11th-century Spanish castle for an immersive experience. Attendees enjoy a hearty four-course meal, eaten without utensils, while cheering on brave knights. The highlight is a thrilling two-hour show featuring jousting, sword fighting, horsemanship, and falconry, all set within a compelling storyline. Digital tickets expire June 12/2026. Value $136. https://www.medievaltimes.com/
Henderson's Brewery Crate of Beer and Soda item
Henderson's Brewery Crate of Beer and Soda item
Henderson's Brewery Crate of Beer and Soda
$35

Starting bid

Value $104, must be picked up at or near General Mercer. Solly Craft Soda - Lemon Raspberry x 4 (Non-Alcoholic) Solly Craft Soda - Strawberry Vanilla x 4 (Non-Alcoholic) Schmeltzer's Seltzer - Black Cherry x 6 Group of Season's Greetings - Canadian Pale Ale x 4 Whipper - English-style Pale Ale x 4 Winter Spiced Blonde - Hendy's Cove - Oyster Stout x 4
ROM - Two tickets item
ROM - Two tickets
$35

Starting bid

Two ROM tickets - valid for General Admission and Special Exhibits. Digital passes valued at $97.50 https://www.rom.on.ca/
Rogers Music Centre - Four Lessons + Books item
Rogers Music Centre - Four Lessons + Books
$65

Starting bid

Four half-hour lessons including books at Rogers Music Centre at 465 Rogers Road. Can be used for drums, guitar or piano. Established January 2000, Rogers Music Centre “For Musicians By Musicians,” is your seven-days-a-week one-stop music shopping and learning experience. We bring you over 50 years of product expertise, academic knowledge and performing experience. Our music store offers a wide variety of new instruments at competitive prices, and can fill practically any order. Our dedicated team of highly qualified teachers/performers prepares students for conservatory exams and real-life performing challenges. We stand behind every product and service that we offer, including instruments sales, lessons, rent-to-own and repairs and restoration. Digital voucher, $175 value. Expires December 31, 2025. https://rogersmusiccentre.com/
Two AGO General Admission Passes item
Two AGO General Admission Passes
$20

Starting bid

Two AGO General Admission Passes. Digital voucher, $60 value.
Sport Chek $50 Gift Card item
Sport Chek $50 Gift Card
$15

Starting bid

$50 gift card, redeemable at any Sport Chek location across Canada. Note, this gift certificate is physical and will need to be picked up at or near General Mercer. https://www.sportchek.ca/en.html
Sport Chek $50 Gift Card item
Sport Chek $50 Gift Card
$15

Starting bid

$50 gift card, redeemable at any Sport Chek location across Canada. Note, this gift certificate is physical and will need to be picked up at or near General Mercer. https://www.sportchek.ca/en.html
Sportball $100 Gift Certificate item
Sportball $100 Gift Certificate
$35

Starting bid

Sportball is a method-backed sports program designed to spark a lifelong passion for staying active. Sportball is all about purposeful fun. Our sport programs are designed to help kids have a blast while they learn the ABCs of physical literacy. This $100 gift certificate is digital and is valid for any Sportball program across Ontario. Cannot be used on a community centre program. https://sportball.com/
St. Clair Dance Collective - Two-Class Pass item
St. Clair Dance Collective - Two-Class Pass
$15

Starting bid

Two-class pass for St. Clair Dance Collective SCDC is an award-winning community-based dance studio for kids and adults that is fun, flexible and affordable. We offer In-Studio, Outdoor, Virtual & Private dance programs as well as P.A. Days, March & Summer Camps, Birthday Parties & After School Pick Up This digital voucher is valid for any two drop-in programs. Value $40. https://www.stclairdancecollective.com/
T.Y.T Theatre - 4 Tickets to Frog and Toad item
T.Y.T Theatre - 4 Tickets to Frog and Toad
$40

Starting bid

Four tickets to Frog and Toad at T.Y.T Theatre for Young Audiences (located in Wychwood Barns). Based on Arnold Lobel’s well-loved books and featuring a mesmerizing score by Robert and Willie Reale. Part vaudeville, part make believe, all charm; A Year With Frog And Toad tells the story of a friendship that endures, weathering all seasons. This jazzy, upbeat score bubbles with melody and wit, making it an inviting musical for the all ages! Digital tickets valid at any show where tickets are available until July 13, 2025. Valued at $156. https://www.tyttheatre.com/
Tre Mari $25 Gift Card item
Tre Mari $25 Gift Card
$10

Starting bid

$25 gift card for Tre Mari Italian Bakery and shop, a Corso Italia favourite, located at 1311 St. Clair West. Note, this gift certificate is physical and will need to be picked up at or near General Mercer. https://www.tremari.ca/
Yellow Gazebo - 45-minute massage item
Yellow Gazebo - 45-minute massage
$40

Starting bid

45-minute massage at Yellow Gazebo Wellness at 802 and 840 St Clair West. Yellow Gazebo Wellness offers massage, acupuncture, chiropractic, physiotherapy, naturopathy, osteopathy, and counselling. With nearly 50 therapists on the team and 12 years in the neighbourhood, we’ve truly become St. Clair West’s centre for wellness care. This is a digital voucher valued at $119. https://yellowgazeboclinic.com/
Yordale Martial Arts Academy - One Month of Classes item
Yordale Martial Arts Academy - One Month of Classes
$60

Starting bid

One month of training at Yorkdale Martial Arts Academy! New members only Digital voucher, valued at $180. https://yorkdalemartialarts.com/
$100 voucher toward summer camp item
$100 voucher toward summer camp
$30

Starting bid

Receive a $100 voucher toward any summer camp at Yorkdale Martial Arts Academy! Camp dates: JULY 7 - JULY 11, JULY 14 - JULY 18, JULY 21 - JULY 25, JULY 28 - August 1 Digital voucher, valued at $100. https://yorkdalemartialarts.com/
Cool Treats for Mr. Buck's Class item
Cool Treats for Mr. Buck's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Mr. Charno's Class item
Cool Treats for Mr. Charno's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Mr.Joy's Class item
Cool Treats for Mr.Joy's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Mr. Laruccia's Class item
Cool Treats for Mr. Laruccia's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Mr. Quintal's Class item
Cool Treats for Mr. Quintal's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Mr. Smythe's Class item
Cool Treats for Mr. Smythe's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Ms. Costa's Class item
Cool Treats for Ms. Costa's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Ms. Goegan's Class item
Cool Treats for Ms. Goegan's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Ms. Hayes' Class item
Cool Treats for Ms. Hayes' Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Ms. Jones' Class item
Cool Treats for Ms. Jones' Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Ms. Kountouros' Class item
Cool Treats for Ms. Kountouros' Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Ms. Mota-Furtado's Class item
Cool Treats for Ms. Mota-Furtado's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Ms. Paik's Class item
Cool Treats for Ms. Paik's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Ms. Wilson's Class item
Cool Treats for Ms. Wilson's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Cool Treats for Ms. Wu's Class item
Cool Treats for Ms. Wu's Class
$10

Starting bid

Treat a classroom to freezies during play day (last two weeks of school)! Note: The parent council will purchase treats for any classroom without a designated donation.
Gym Teacher for a Day with Mr. Cristina item
Gym Teacher for a Day with Mr. Cristina
$10

Starting bid

Bid for the priceless opportunity of being the teacher during gym class! The winner will join Mr. Cristina to call the shots during their final gym class of the year during the last week of school! Duties include: picking the game they would like to play and if they would like to join or supervise. They will get their own whistle and if weather permits they can choose to move the class outside! They can choose from exciting games such as Pacman tag, parachute, dodgeball, pins etc. The winner of this item must be a student of General Mercer Junior Public School and be in class during the last week of school.
Librarian for a Day with Ms. Fitzpatrick item
Librarian for a Day with Ms. Fitzpatrick
$10

Starting bid

Bid for the priceless opportunity of being the librarian during library class! The winning student will join Ms. Fitzpatrick to pick the content during their final library class of the year during the last week of school! Duties include book returns check-ins, book repair, reshelving and other exciting bookish fun! The winner of this item must be a student of General Mercer Junior Public School and be in class during the final week of school.
Music Teacher for a Day with Mr. Daniel item
Music Teacher for a Day with Mr. Daniel
$10

Starting bid

NEW this year! Bid for the priceless opportunity of being the music teacher for a day! The winning student will join Mr. Daniel to instruct the music lessons during the last week of school! Duties include being the DJ all day during music class parties and being the announcer for musical bingo where participants will win fabulous mystery prizes. The winner of this item must be a student of General Mercer Junior Public School and be in class during the final week of school.
Principal for a Day with Ms. Wallace item
Principal for a Day with Ms. Wallace
$10

Starting bid

Bid for the priceless opportunity of being PRINCIPAL FOR A DAY! The winner will join Ms. Wallace in the General Mercer school office to carry out important administrative tasks including morning announcements, classroom visits, and more. The winner of this item must be a student of General Mercer Junior Public School.
Dance Teacher for a Half Day with Ms. Clay item
Dance Teacher for a Half Day with Ms. Clay
$10

Starting bid

NEW this year! Bid for the priceless opportunity of being the dance teacher for a half day! The winning student will join Ms. Clay to instruct the dance lessons during the last week of school! The winner of this item must be a student of General Mercer Junior Public School and be in class during the final week of school.
4 regular admission tickets to Arcadia Earth item
4 regular admission tickets to Arcadia Earth
$55

Starting bid

Arcadia Earth is an immersive art and technology experience that combines creative installations and exciting technology to inspire visitors to take action towards a more sustainable future. Located at The Well, this multi-sensory journey showcases the beauty of our planet and highlights the impact of human actions on the environment. Digital tickets, value $156 Valid through September 1, 2025. Thanks to https://www.arcadiaearth.ca/
Gift Voucher for $200 item
Gift Voucher for $200
$60

Starting bid

Since 1993, Avenue Road Arts School has been sparking creativity and joy, offering vibrant art classes that bridge the gap between the arts and the community. From classes, camps, workshops and parties, both in-person and virtual learning is offered for kids, teens, and adults to explore, express, and excel in a welcoming environment all year round!
Class pass ($75) item
Class pass ($75)
$25

Starting bid

Capoeira is an Afro Brazilian Martial Arts that combines Martial Arts, Music, Dance and Acrobatics all in one! Capoeira Bamba offers classes that are designed to be fun and challenging for all ages and levels. Visit us at 949 St Clair Ave West. & Let's Ginga! Expires September 2025. New students only. Physical item. Must pick up. Thanks to https://bambatoronto.com/
Class pass ($75) item
Class pass ($75)
$25

Starting bid

Capoeira is an Afro Brazilian Martial Arts that combines Martial Arts, Music, Dance and Acrobatics all in one! Capoeira Bamba offers classes that are designed to be fun and challenging for all ages and levels. Visit us at 949 St Clair Ave West. & Let's Ginga! Expires September 2025. New students only. Physical item. Must pick up. Thanks to https://bambatoronto.com/
Class pass ($75) item
Class pass ($75)
$25

Starting bid

Capoeira is an Afro Brazilian Martial Arts that combines Martial Arts, Music, Dance and Acrobatics all in one! Capoeira Bamba offers classes that are designed to be fun and challenging for all ages and levels. Visit us at 949 St Clair Ave West. & Let's Ginga! Expires September 2025. New students only. Physical item. Must pick up. Thanks to https://bambatoronto.com/
Class pass ($75) item
Class pass ($75)
$25

Starting bid

Capoeira is an Afro Brazilian Martial Arts that combines Martial Arts, Music, Dance and Acrobatics all in one! Capoeira Bamba offers classes that are designed to be fun and challenging for all ages and levels. Visit us at 949 St Clair Ave West. & Let's Ginga! Expires September 2025. New students only. Physical item. Must pick up. Thanks to https://bambatoronto.com/
Class pass ($75) item
Class pass ($75)
$25

Starting bid

Capoeira is an Afro Brazilian Martial Arts that combines Martial Arts, Music, Dance and Acrobatics all in one! Capoeira Bamba offers classes that are designed to be fun and challenging for all ages and levels. Visit us at 949 St Clair Ave West. & Let's Ginga! Expires September 2025. New students only. Physical item. Must pick up. Thanks to https://bambatoronto.com/
Class pass ($75) item
Class pass ($75)
$25

Starting bid

Capoeira is an Afro Brazilian Martial Arts that combines Martial Arts, Music, Dance and Acrobatics all in one! Capoeira Bamba offers classes that are designed to be fun and challenging for all ages and levels. Visit us at 949 St Clair Ave West. & Let's Ginga! Expires September 2025. New students only. Physical item. Must pick up. Thanks to https://bambatoronto.com/
Two General Admission tickets ($160) item
Two General Admission tickets ($160)
$50

Starting bid

Two General Admission tickets to Factory Theatre’s 2025-26 season, for any performance from August 2025 through June 2026. Factory Theatre has been an iconic home for playwrights, directors, artists, and audiences for over fifty years. This year, we bring you electric, joyful and thought-provoking plays from an incredible group of premiere Canadian talent. Digital voucher valued at $160. Thanks to https://www.factorytheatre.ca/
We Belong Here - Children's Book from TYPE Books item
We Belong Here - Children's Book from TYPE Books
$7

Starting bid

We Belong Here by Frieda Wishinsky - children's book donated by TYPE Books in the Junction. We Belong Here is a story of friendship between a Japanese boy and a Jewish girl in Canada soon after the end of World War II. While the setting is historical, the themes are perennial: the power of friendship, family and community and the strength of solidarity in the face of adversity. It reminds readers that children can take actions that make a true difference. This is a physical item and must be picked up at or near General Mercer by June 27. Value $22. typebooks.ca
TYPE Books $50 gift cerfificate item
TYPE Books $50 gift cerfificate
$15

Starting bid

$50 for our favourite independent book store - TYPE Books! This physical gift certificate can be used at any of their three locations and must be picked up at or near General Mercer by June 27. https://typebooks.ca/
$100 Gift Card to Jiffy item
$100 Gift Card to Jiffy
$30

Starting bid

Jiffy is the easiest way to book quick, small jobs around the house. The app instantly connects homeowners with tradespeople, all at industry average (or cheaper) preset rates. Book any of the 40+ services (plumbing, electrical, handymen, etc.) on their iOS or Android mobile app, or online at jiffyondemand.com. ​﻿ ﻿Jiffy Pros are all vetted, licensed, insured and must maintain a high rating by other Jiffy users. Payment is seamlessly and securely taken through your Jiffy account, and all jobs have Jiffy's 100% satisfaction guarantee. Digital Gift Card, valued at $100 https://jiffyondemand.com/
$100 Gift Card to Jiffy item
$100 Gift Card to Jiffy
$30

Starting bid

Jiffy is the easiest way to book quick, small jobs around the house. The app instantly connects homeowners with tradespeople, all at industry average (or cheaper) preset rates. Book any of the 40+ services (plumbing, electrical, handymen, etc.) on their iOS or Android mobile app, or online at jiffyondemand.com. ​﻿ ﻿Jiffy Pros are all vetted, licensed, insured and must maintain a high rating by other Jiffy users. Payment is seamlessly and securely taken through your Jiffy account, and all jobs have Jiffy's 100% satisfaction guarantee. Digital Gift Card, valued at $100 https://jiffyondemand.com/
Family Pass to Bird Kingdom (4 tickets) item
Family Pass to Bird Kingdom (4 tickets)
$30

Starting bid

Bird Kingdom is the world’s largest free-flying indoor aviary, just a 5-minute walk from Niagara Falls. Explore a multi-level rainforest with hundreds of tropical birds, meet friendly parrots and exotic animals, and discover nocturnal creatures in the Night Jungle. Open year-round, this unforgettable adventure is fun for all ages. Adult tickets can be used for any age. Not valid with other discounts. No expiration dates. Please check our website for current hours of operation. Digital voucher valued at $87.00. https://www.birdkingdom.ca/
$200 Gift Certificate to Food Dudes Catering item
$200 Gift Certificate to Food Dudes Catering
$60

Starting bid

The Food Dudes deliver distinctive restaurant-style catering for events of all kinds. $200 Digital Gift Card to Food Dudes catering. https://thefooddudes.com/
1 Term of Dance to the Ontario Scool of Ballet item
1 Term of Dance to the Ontario Scool of Ballet
$60

Starting bid

This voucher can be used towards 1 term of dance at the Ontario School of Ballet on St. Claire.You can choose Ballet, Tap, Acro, Jazz, Hip Hop. Digital voucher valued at $195.00. Expires December 2025. https://www.ontarioschoolofballet.com/
$360 gift card from Spotlight Academy item
$360 gift card from Spotlight Academy
$120

Starting bid

Give your child the gift of confidence, creativity, and fun with this $360 gift card from Spotlight Academy - perfect for any of our fall programs or summer camps! We specialize in beginner musical theatre for kids aged 4–13, creating a supportive and exciting environment where young performers can sing, dance, act, and shine on stage. Whether it’s their first time in the spotlight or they’re ready for a starring role, this voucher is the perfect start to a magical theatre journey. With two convenient locations at 559 St. Clair Ave W. and 532 Champagne Drive, it’s never been easier to join the magic. Whether it’s their first time in the spotlight or they’re ready for a starring role, this voucher is the perfect start to a theatrical adventure! E Gift Card. https://www.spotlightacademyto.com/
$100 Gift Card to Sweet Potato item
$100 Gift Card to Sweet Potato
$30

Starting bid

Toronto’s best place to get organic and natural foods at Sweeter Prices, located at the heart of the vibrant Junction neighbourhood. Physical Gift Card, valued at $100.00. Must be picked up at or near General Mercer. https://thesweetpotato.ca/
$40 off any Sparx program item
$40 off any Sparx program item
$40 off any Sparx program
$10

Starting bid

Sparx Studio’s unique acting classes for kids offer a playful, inclusive and enjoyable approach to acting that enhances multiple skills both inside and outside of the classroom. Their classes and camps for children are cleverly designed using a technique called ‘Play-Based Learning’ and consists of curricular concepts mixed with fun acting activities! With this dynamic combination, children will explore concepts that dig deeper while learning about social issues such as bullying, anxiety, inclusiveness and public safety. They will also gain classroom skills such as public speaking, teamwork, confidence and social skills such as self-empowerment, flexibility and increased emotional intelligence! Digital certificate. Expires June 1, 2026. Thanks to https://www.sparxstudioacting.com/
3-D printed axolotl item
3-D printed axolotl item
3-D printed axolotl
$10

Starting bid

3D-Printed Large Big Smiles Axolotl is made locally in the Toronto Junction by Idea Dragon. Comes with a removable I LIKE YOU ALOTL medallion you can attach to your bag or keychain! $30 value. Physical item, must pick up. Thanks to https://idea-dragon.com/
Japanese paper craft and stationery gift package item
Japanese paper craft and stationery gift package item
Japanese paper craft and stationery gift package
$25

Starting bid

The Japanese Paper Place is your one-stop resource for washi—traditional Japanese paper—for fine art, craft, and conservation since 1982. Physical item, must pick up. Approximate value $125. Thanks to https://www.japanesepaperplace.com/
Online 6-week Cakes & Buttercream Course item
Online 6-week Cakes & Buttercream Course
$15

Starting bid

Join us for six weeks of self guided fun at our CAKES & BUTTERCREAM course, with weekly Zoom sessions with our Pastry Chef. All you need is a laptop and your culinary creativity. Well, maybe a whisk, some flour and eggs and more :) ($50 value) At Le Dolci our team of wonderful Chefs host over 15 baking, pastry and dough classes for all ages in person and online. Le Dolci Culinary School is a premier destination for hands-on culinary experiences that inspire, educate, and delight. We believe that great baking brings people together. We’d love for you to join us and discover the magic of baking! https://www.ledolci.com/
Online 6-week Cakes & Buttercream Course (Copy) item
Online 6-week Cakes & Buttercream Course (Copy)
$15

Starting bid

Join us for six weeks of self guided fun at our CAKES & BUTTERCREAM course, with weekly Zoom sessions with our Pastry Chef. All you need is a laptop and your culinary creativity. Well, maybe a whisk, some flour and eggs and more :) ($50 value) At Le Dolci our team of wonderful Chefs host over 15 baking, pastry and dough classes for all ages in person and online. Le Dolci Culinary School is a premier destination for hands-on culinary experiences that inspire, educate, and delight. We believe that great baking brings people together. We’d love for you to join us and discover the magic of baking! https://www.ledolci.com/
Family Photo Session item
Family Photo Session
$100

Starting bid

Family Photoshoot A family portrait fitting for any season and occasion. 60+ edited photos in a location of your choice, either at home or outdoors within Toronto. Immediate family only. 1 hour session. Value: $425 Thanks to photos.studiowala.ca
Pair of tickets to a play in the 25/26 season item
Pair of tickets to a play in the 25/26 season
$45

Starting bid

Pair of tickets to be used towards one play in Tarragon Theatre’s 2025/26 Season, which runs from October 2025 to June 2026. Not valid for Opening Nights or Guest Presentations. Digital voucher. Suggested value $144. Thanks to https://tarragontheatre.com/
One week of summer camp at Jardin Infantil item
One week of summer camp at Jardin Infantil
$120

Starting bid

An Unforgettable Summer Awaits! We are excited to welcome you for an unforgettable week of fun, learning, and adventure. Get ready to explore, create, and make new friends in a warm and engaging environment. Choose from Nature Camp, Art Camp, Cooking Camp, Multi-Sports Camp, Drama Camp, or Go With The Flow Camp. Digital certificate. Suggested value $360. https://jardininfantilacademy.com/
$50 voucher to Savile Studio & Market item
$50 voucher to Savile Studio & Market
$15

Starting bid

Right in the heart of Roncesvalles, Savile Studio & Market is your go-to for curated gifts, cool decor, and standout style. From bold jewelry and beautifully made ceramics to original art and vintage pieces with serious charm, everything here is chosen with care—and a little bit of wit. Come discover something special. Digital certificate. https://savilemarket.com/
Girls' Little Things Gift Basket item
Girls' Little Things Gift Basket
$15

Starting bid

This adorable basket is full of sweet gifts for a little girl, including bracelets, hair clips, notebooks, pencils, charms, all in cute pastel shades with charming designs. Value $65. Girls’ Little Things offers hair accessories, tote bags, cartoon character key chains, stationaries and much more aimed at the younger generation. https://www.instagram.com/girlslittle_things/
4 passes to Reptilia Zoo item
4 passes to Reptilia Zoo
$20

Starting bid

Two adult passes and two kids passes to Reptilia Zoo, any location: - 2501 Rutherford Road, Vaughan - 1400 Victoria St East, Whitby - 785 Wonderland Road South, London Physical passes must be picked up from your nearest Reptilia location. (Value $64) Reptilia’s Reptile Kingdoms are Canada’s largest indoor reptile facilities! Experience the entire world of reptiles at one of our PAWS-Compliant locations. Travel through jungles, deserts, and even the wilds of Canada itself to meet some of the Earth’s most elusive and mysterious residents! Although reptiles are our specialty, watch out for colorful amphibians, and fluffy arachnids as well! https://reptilia.org/
4 passes to Reptilia Zoo item
4 passes to Reptilia Zoo
$20

Starting bid

Two adult passes and two kids passes to Reptilia Zoo, any location: - 2501 Rutherford Road, Vaughan - 1400 Victoria St East, Whitby - 785 Wonderland Road South, London Physical passes must be picked up from your nearest Reptilia location. (Value $64) Reptilia’s Reptile Kingdoms are Canada’s largest indoor reptile facilities! Experience the entire world of reptiles at one of our PAWS-Compliant locations. Travel through jungles, deserts, and even the wilds of Canada itself to meet some of the Earth’s most elusive and mysterious residents! Although reptiles are our specialty, watch out for colorful amphibians, and fluffy arachnids as well! https://reptilia.org/
4 tickets to pirate cruise item
4 tickets to pirate cruise
$50

Starting bid

4 tickets to Pirate Life adventure cruise, which consists of 30 minutes on our dock, getting pirate names and tattoos, followed by a 60 minute cruise where all participants will get to shoot water cannons, complete challenges, watch a sword fight, defeat a villain, and find treasure! (Value $180) Digital certificate. Pirate Life is a children’s theatre company that creates family friendly pirate-themed shows in Toronto, Ottawa, Hamilton and Barrie. We present interactive adventure cruises in which you can join our crew, search for treasure, fire water cannons and more! Our productions are part theatre, part cruise, and all adventure! Pirate Life is produced by Art & Water Cultural Group, a registered charity. https://piratelife.ca/

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!