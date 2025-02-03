Girls Night Out Silent Auction

227 School St, Dartmouth, NS B3A 2Y5, Canada

General Purpose Container (Brand New)
Increments of $100.00 - Valued at $6,555 Global Container Exchange in partnership with Sea Can Guys is pleased to offer a Brand New 20ft General Purpose Container, delivery included (within Halifax and Dartmouth areas) - Global Container Exchange is a Canadian-owed and operated company with the capability to supply internationally due to our involvement in container manufacturing. We Lease containers to freight forwarders internationally to supply wholesalers at the best possible price - With over 400 depots across North America and a constant influx of new inventory, we can efficiently fulfill all your sea container requirements.
VIP Sky Box for The Halifax Wanderers Soccer Club
Increments of $25.00 - Value - $1500.00 - Sky Box for The Halifax Wanderers Soccer Club for up to 10 people - Experience the Halifax Wanderers game like never before with an exclusive VIP experience. Enjoy a private box with stunning views of the pitch, offering you and your guests a front-row perspective of all of the action. Indulge in a full service bar with access to a selection of drinks, all within a luxurious private setting. Dates available for the 2025 season: Saturday, May 3 @ 5pm, Saturday, May 10 @ 5:30pm or Saturday, May 24 @ 4pm. Donated by SEACAN GUYS.
$250 Amazon Gift Card
Increments of $20.00 - Value - $250.00 - Amazon Gift Card- Donated by Holloway Lodging - Website: https://www.hlcorp.ca/
1 Night Accommodation at the Old Orchard Inn
Increments of $20.00 - Valued at $300.00 - Enjoy a 1 night stay at the Old Orchard Inn, located in the charming town of Wolfville, Nova Scotia. They offer a host of amenities and activities perfect for all types of travelers. - Website: https://oldorchardinn.com/
1 Night Accommodation at Oak Island Resort
Increments of $20.00 - Valued at $300.00 - Enjoy a 1 night stay in a Landside Guest room - Oak Island Resort & Conference Centre - Wake up on the shores of the Atlantic Ocean with salty breezes and life-altering views at Oak Island Resort & Conference Centre. Enjoy fresh regional cuisine, live music, water sports, crackling bonfires, ocean panoramas and more. - Website: https://www.oakislandresort.ca/
Private Facial Bar for party of 8 people
Increments of $20.00 - Valued at $600.00 - The Wine Spa - Private Facial Bar for party of 8 people - Website: www.thewinespa.ca/
VIP Executive Suite Skybox for 12 for a Moosehead Game
Increments of $50.00 - Valued at $1000.00 - VIP Executive Suite Skybox for 12 people for a Moosehead Game, date to be determined for 2025/2026 season - Courtesy of Maritimes & Northeast Pipeline.
Photo Rejuvenation Facial – Luxury Skincare Treatment
Increments of $15.00 - Valued at $140.00 - Smooth Advantage Laser Clinic - An IPL photofacial is a non invasive skin rejuvenation treatment that uses broad spectrum light energy to target pigmented areas of the face, improving skin tone, texture and reducing the appearance of sun damage and other imperfections. Website: smoothadvantagelaser.ca/
$50 - Finbar's Irish Pub Gift Card
Increments of $5.00 - Valued at $50.00 - Finbar's Irish Pub Gift Card - Your friendly neighbourhood pub, in the heart of Bedford. - Finbar’s is not just a place to enjoy great food and drinks, we pride ourselves on becoming the highlight of your day, a place where you always feel at home. Whether you’re a regular or a first-time guest, we’re dedicated to making every visit memorable. - Website: www.finbars.ca/
Facial - Prana Skin Care Clinic
Increment of $15.00 - Valued at $155.00 - Facial from Prana Skin Care Clinic - Indulge in a luxurious facial that will leave your skin feeling refreshed, radiant, and revitalized. This facial is the perfect way to pamper yourself or someone special. - Website: https://www.pranaspa.ca/
VIP Executive Suite Skybox for 12 guests for the Tattoo
Increments of $50.00 - Valued at $1000 - VIP Executive Suite Skybox for 12 guests at the Royal Nova Scotia International Tattoo Show for Friday June 27th, 2025. - Courtesy of Maritimes & Northeast Pipeline.
$50 Gift Card to Panada Pizza
Increments of $5.00 - Valued at $50.00 - Panada Pizza Hammonds Plains location - Gift Card - Welcome to Panada Pizza. Home of the best donair in Nova Scotia.
A two hour house cleaning service
Increment of $15.00 - Valued at $130.00 - A two hour house cleaning service - donated by Sunrise Cleaning & Painting - Website: https://sunrisecleaningserviceshrm.ca/
Halifax Sunset Cruise aboard Tall Ship Silva for 2 Adults
Increments of $10.00 - Valued at $99.00 - Halifax Sunset Cruise aboard Tall Ship Silva for 2 Adults - Experience a scenic sailing cruise on the world's second-largest natural harbour – the Halifax Harbour - While on board our historic, three-masted schooner, you’ll see some of Halifax’s most well-known landmarks including Georges Island National Historic Site, the Historic Properties, the vibrant waterfront, and the scenic Northwest Arm. - So come, relax, refresh with a beverage or two from the onboard bar, and enjoy your leisurely sailing cruise on the water. - Website: https://www.ambassatours.com/
1 Night Stay at Hotel Halifax
Increments of $25.00 - Valued at $350.00 - A downtown accommodation in the heart of the city, Hotel Halifax enables guests to enjoy the bustling activity of the Halifax Harbour from the comfort of their own guest room. The contemporary lobby with open bar greets you with warm maritime hospitality, and impressive onsite amenities include our spa, heated indoor pool, and the award-winning Harbour City Bar & Grill.
1 Night Stay for 2 at the Westin with Breakfast and Parking
Increments of $25.00 - Valued at $450.00 - The Westin Nova Scotia - 1 night stay with breakfast for 2 in the Seaport Social and free valet parking. The Westin Nova Scotian offers travelers a relaxing interlude as well as a central location to an array of restaurants, nightlife, and attractions. Located in the Halifax Seaport District and minutes from Canadian Museum of Immigration at Pier 21, Scotiabank Centre, and Halifax Seaport Farmers’ Market.
2 tickets for The East Pointers Saturday May 10, 2025
Increments of $20.00 - Valued at $200.00 - Symphony Nova Scotia - May 10th, 2025 - 7:30 pm. Discover the eclectic, ground breaking sound of JUNO Award-winning PEI folk band East Pointers in their Symphony Nova Scotia debut. - Website: https://symphonynovascotia.ca/
Savour Food & Wine Show - Tickets for 2
Increments of $25.00 - Valued at $240.00 - THIS IS A SOLD OUT EVENT - April 17th, 2025, at the Halifax Convention Centre. The food and wine event of the year! Let the connoisseur in you shine at the Savour Food & Wine Show, Atlantic Canada's premier food and wine event! - Donated by the Restaurant Association of Nova Scotia. - Website: https://www.savourfoodandwine.com/savour
Signature Adventure Sail for Two - J Farwell Sailing Tours
Increments of $20.00 - Valued at $180.00 - Signature J Farwell Sailing Tours - This tour brings together all the elements of yacht sailing, taking full advantage of mother nature's power. Guests can become very involved in the experience by helping to lead a tack, taking a turn at the helm, or setting the main or jib sail! Guests are also welcome to sit back and enjoy the sights. An iconic Nova Scotia must do! - Website: https://www.jfsailingtours.com/
Tiki Tour for 4 people
Increments of $25.00 - Valued at $300.00 - Tiki Tour for 4 people - Explore the beauty of Nova Scotia with Tiki Tours Halifax! Embark on an unforgettable adventure with Tiki Tours Halifax – your premier and only provider of Tiki Boat Cruises in Halifax and its picturesque surroundings. Whether you’re a local looking for a unique experience or a travel - Website: www.tikitourshalifax.com/
2 tickets for MAMMA MIA! at Neptune Theatre
Increments of $20.00 - Valued at $180.00 - 2 tickets for Mamma Mia (July 2 - August 31, 2025) - MAMMA MIA! - The story-telling magic of ABBA's timeless songs propels this enchanting tale of love, laughter and friendship, creating an unforgettable show. - Website: https://www.neptunetheatre.com/box-office/mamma-mia
$100 Gift Card to Edna Restaurant
Increments of $10.00 - Valued at $100.00 - Edna Restaurant Gift Card - Neighbourhood Bistro serving locally sourced and seasonally inspired dishes. - Website: www.ednarestaurant.com/
$100 Gift Card to Fawn Restaurant
Increments of $10.00 - Valued at $100.00 - Fawn Restaurant Gift Card - Fawn is an elegant, full-service restaurant open seven days a week serving modern American Cuisine with French and Italian influences. - Website: www.fawnresto.com/
$100 Gift Card to Anemone Restaurant
Increments of $10.00 - Valued at $100.00 - Anemone Restaurant Gift Card - At Anemone we pride ourselves on creating a unique and thoughtful experience for each of our guests, with a promise to ignite their culinary senses. Combining an intimate restaurant atmosphere with an expertly-honed private chef and drink experience, you will be treated to an evening of unforgettable food and drink in your own private and curated setting inside the Historic Brewery Market on the Halifax Waterfront - Website: www.anemonedining.com/
Flawless Microblading Brows
Increments of $50.00 - Valued at $690.00 - Microblading - Brow Justice - Wake up everyday with perfectly shaped, natural-looking brows! This professional microblading session enhances your brows with semi permanent, hair-like strokes for a fuller, more defined look. Whether you want to fill in sparse areas, or completely reshape your brows, this treatment delivers long-lasting, beautiful results done - Website: browjustice.com/
Gift Basket from Bend Beauty
Increments of $20.00 - Valued at $240 - Basket incl. 1 Renew + Protect, 1 Marine Collagen + Co-Factors, 1 GUT GLOW, and 1 RESET - Website: www.bendbeauty.com/
Hair service with Brianna & Cosmetic Bag / Redkin Products
Increments of $15.00 - Valued at $120.00 - $50 gift card towards hair service with Brianna & cosmetic bag with Redkin shampoo & conditioner - We pride ourselves in a professional, inviting, and relaxing environment where our guests needs come first. The members of our hair team are master stylists and Redken-color certified, with ample years of experience. - Website: www.trusthairdesign.com/
A/M-24 Inflatable PFD (Personal Flotation Device)
Increments of $20.00 - Valued at $250.00 - A/M-24 Inflatable PFD (Personal Flotation Device) - Introducing the FitzWright A/M-24 Convertible Inflatable PFD, a remarkable addition to your safety gear. This Personal Flotation Device (PFD) offers features that set it apart from - Website: https://dssprotection.com/
Free Dump Run/Waste Disposal by Inflector
Increments of $25.00 - Valued at $500.00 - Free Dump Run/Waste Disposal by Inflector Environmental Services. Clear Out the clutter, renovations, or unwanted junk! Enjoy 1 ton of waste disposal with pick up included. You call us - We haul it away! - Website: https://inflector.ca/locations/atlantic-canada/
Cooking class for 4 in Chef Garrin's Kitchen
Increments of $25 - Valued at $500.00 - Explore the flavors, seasonings, and cooking techniques from all corners of the globe; THAI, INDIAN, ITALIAN, MEXICAN, KOREAN, CHINESE, JAPANESE plus APPETIZER / TAPAS, VEGETARIAN & GLUTEN-FREE classes as well. Each course is taught by Chef Garrin, a professional chef who has been teaching others to cook International cuisine for over 20 years. Be adventurous – try a new cuisine, or aim to recreate the tastes you experienced on your last dinner outing or vacation. Your event can be booked any day/evening except Fridays & Saturdays - Website: https://www.facebook.com/chefgarrin
Hockey stick autographed by Mooseheads team members
Increments of $10.00 - Valued at $100.00 - Customized wooden Mooseheads hockey stick autographed by current team members - Website: https://chl.ca/lhjmq-mooseheads/
1 Night Stay at Moxy Hotel
Increments of $20.00 - Valued at $250.00 - On behalf of Moxy by Marriott Hotel Downtown Halifax we are pleased to donate a 1 night stay. Moxy is minutes away from everywhere you want to be: Scotiabank Center, Halifax Convention Centre, art galleries, shops, fine dining and local nightlife. Prefer to chill? We're walking distance to the harbourfront.
Women's Setter Fifty moc toe leather boots
Increments of $15.00 - Valued of up to $229.99 retail in store - Donated by Red Wing Shoes Dartmouth. A Pair of Women's Setter Fifty 3919 moc toe boots (any available size) from Red Wing Shoes in Dartmouth Crossing location only. Visit them in store for the Ultimate Fit Experience. Valid until October 31st, 2025 - Website: https://stores.redwingshoes.com/dartmouth-ns
1 Night Stay at Sutton Place Hotel
Increments of $25.00 - Valued at $300.00 - Sutton Place Hotel Halifax. In our 262 stunning, premium guest rooms and suites, you’ll receive all the comforts you’ve come to expect, including spa-inspired bathrooms and floor-to-ceiling windows with breathtaking views of downtown, Halifax Waterfront Harbour, and historic Citadel Hill.
1 Night Stay at Digby Pines Golf Resort & Spa
Increments of $25.00 - Valued at $200.00 - Enjoy a 1 night stay in a Standard Guest Room at Digby Pines Golf Resort & Spa, Nova Scotia’s Iconic Resort - Open Year-Round. Beautifully situated overlooking the Annapolis Basin and picturesque town of Digby, the resort offers a refreshing coastal escape. Find a quiet retreat to restore spirits, an invigorating setting to perfect your golf swing, a secluded getaway to rekindle romance or an adventure destination to reconnect as a family - Website: https://www.digbypines.ca/
Freeman's Little New York VIP Pizza Party
Increments of $10.00 - Valued at up to $100.00 - Freeman's Dutch Village Rd. location. All-You-Can-Eat VIP Pizza Party. All-you-can-eat pizza and garlic fingers, beverages not included - Website: https://www.freemanspizza.ca/
Garrison Gift Pack
Increments of $5.00 - Valued at $85.00 - Gift pack includes, $30 gift card, Soap, Water Bottle, Frisbee and Stickers - Website: https://www.garrisonbrewing.com/
Candlelore box of 6 candles
Increments of $5.00 - Valued at $84.00 - Indulge in the world of your favourite literature with our Bookish Candle Bundle. This exclusive collection includes six enchanting candles: Scent descriptions: Antagonist: Star Anise, Black Licorice, Amyris, Protagonist: Fruit, Violet, Musk, Vanilla, Just One More Chapter: Jasmine, Orange, Vanilla, Hero of my own Story: Citrus, Plum, Vanilla, Booktrovert: Honey, Bergamot, Tonka Bean, Bookwyrm: Leather, Patchouli, Cedar - Website: https://candlelore.com/
2 Night Stay at Lunenburg Arms + $100 Spa Gift Certificate
Increments of $50.00 - Valued at $650.00 - Enjoy a 2 night stay at Lunenburg Arms Hotel nestled in the heart of historic Lunenburg, savour the sights of our seaside town. Also comes with a $100 gift certificate to Slip into Paradise at Spa at Ninety4. Whether it’s a stone massage or a euphoric treatment, you will find total delight at our full-service spa - Website: https://lunenburgarmshotel.ca/
2 Gallons of PPG Paints
Increments of $15.00 - Valued at $184.00 - 2 Gallons of prestige paint by PPG Paints. Top of the line paint & primer in one. Guarantees 1 coat with Sico colours. Moisture resistant properties. Can be used as white or tinted to a light colour. NOT Dark colour. Advance Stain Resistance, Scrub & Scuff Resistant and Ultra-Smooth Washable Finish
Gift Basket from Mic Mac Mall Community
Increments of $15.00 - Valued at $200.00 - Donated by Mic Mac Mall Community, a compilation of their favourite things from their stores: Think Kitchen: Pizza Stone Set, Linen Chest: Pizza Infused Oil, Linen Chest: Pizza Master Seasoning, Linen Chest: Spherical Ice Tray, Linen Chest: Torre & Tagus Resin Black Owl, Hudson Bay/Zellers: 2 x Leaf Placemats, Lush: Sleepy Lavender Body Spray, Bath & Body Works: Eucalyptus Spearmint Body Wash, Bath & Body Works: White Iris & Cedarwood Candle, Freak Lunchbox: Pink Cadillac Gummies, Think Kitchen: Bladeless Body Fan
The Social Boutique Gift Basket
Increments of $10.00 - Valued at $140.00 - Donated by The Social Boutique, a compilation of items from their store: Northern Lights Coffee Mug- Sara Bonnyman Pottery, Coastal wax melt burner, Package of soap sheets, Decorative Rock engraved Laugh, Millais accent decorative cushion cover, Rouge Provence Tea in tin by Sloane Tea Company, 2 fashion face Masks, small beaded purse by Suzie Blue, Folding mini traveling Lint Roller, Package of Quick fix Hem Tape, 4 stainless steel Spoon Straws w/cleaning brush - Website: www.facebook.com/TSBHALIFAX/
Popeye's Supplements Package
Increments of $15.00 - Valued a $160 - Donated by Popeye's Supplements in Sackville, a compilation of items from their store: Quench EAA Essentials Aminos + Electrolytes Peach 405g, DYN.O.MIGHT Explosive Pre-Workout Cherry Blast 420g, Omega 60 Vegan Softgels by you theory, Popeye’s workout towel, Embroidered Popeye t-shirt size L, Popeye Plastic cup, DYN.O.MIGHT Protein Shaker, 1 Package of Performance EAA Premium Instantized EAAs, Tropical Orange 13g, 1 serving Pure Whey Protein Isolate Isoflex chocolate 30g, 1 serving package Mammoth MASS Gainer Formula . Rich chocolate 80g, 10 % off coupon for Popeye’s Supplements store, Popeyes’s gym bag
Round of Golf for 2 with Cart - Brightwood Golf & CC
Increments of $20.00 - Valued a $180 - Enjoy a Round of Golf for 2 with Cart included at Brightwood Golf & Country Club in Dartmouth, Nova Scotia's only 18 hole Donald Ross designed golf course. The course is accessible for all skill levels and each hole offers three different tee options so each player can play the distance they want - Website: https://brightwoodgolf.ca/
2 VIP Tickets to Seaport Cider & Beerfest + Fizzfest
Increments of $15.00 - Valued a $184 - Halifax Seaboard Cider & Beerfest with be hosted from August 14 - 16, 2025. This certificate entitles you to be redeemed for 2 VIP Tickets for 1 tasting event of your choice. This year's event will be hosted at the Halifax Convention Centre. Donated by Bruce Mansour - Make it Happen
2 VIP Tickets to the Halifax International Wine Fest
Increments of $20.00 - Valued a $230 - Halifax International Wine Fest with be hosted September 6th, 2025. This certificate entitles you to be redeemed for 2 VIP Tickets for 1 tasting event of your choice. This year's event will be hosted at the Halifax Convention Centre. Donated by Bruce Mansour - Make it Happen & Mark DeWolf - Eat Drink Halifax
Chatters Salon Gift Pack
Increments of $25.00 - Valued a $400 - $200 Salon Service Gift Certificate with hair and skin products from Chatters Hair and Beauty Salon.
Spring Bundle Set of 3 Candles from Circle & Wick
Increments of $5.00 - Valued a $70 - 9oz Spring Bundle Set of 3. Circle & Wick was founded by female entrepreneurs -hand poured | soy wax - phthalate-free | cotton wick Scents: bloom: rose, patchouli, cabana: tropical fruits, citrus, ginger & citrus: ginger, fresh lemon - Website: https://circleandwick.com/
$500 Gift Card to Charm Diamond Centres
Increments of $25.00 - Valued a $500 - Gift Card donated by Charm Diamond Centres. Specializing in charms and fine jewellery - Website: https://charmdiamondcentres.com/
1 night stay at Atlantic Host Hotel in Bathurst, NB
Increments of $10.00 - Valued a $250 - 1 night stay at Atlantic Host Hotel in Bathurst, NB. Room in Main Section. Northern New Brunswick's finest full-service hotel. Friendly, efficient, bilingual service. Superb guest rooms, excellent restaurant, cozy lounge, fitness gym and superior recreation facilities round out this full-service hotel.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!