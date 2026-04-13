Golf for Kids Sake 2026

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18 holes for 4 golfers, carts, lunch, mid day snack Includes $460 Donation Tax Receipt.
Single Golfer (part of foursome only). Paying separately. Includes $115 Donation Tax Receipt.
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