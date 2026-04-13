Big Brothers Big Sisters of Barrie & District

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About this event

Golf for Kids Sake 2026

8165 10 Sideroad

Innisfil, ON L9S 4T3, Canada

Foursome
$1,500

18 holes for 4 golfers, carts, lunch, mid day snack Includes $460 Donation Tax Receipt.

Single Golfer as part of a Foursome
$375

Single Golfer (part of foursome only). Paying separately. Includes $115 Donation Tax Receipt.

Sponsorship-MENU
$2,000

Menu Sponsor: Receive company recognition on each table, website + event materials+ listed on BBBSB partner page. Or contact us for more detail

Sponsorship-OWN YOUR OWN HOLE
$1,000
includes: 4 signs Exclusive to one hole + Receive company recognition on website + event materials. Limited availability
Sponsorship- Passport
$1,000

Passport- Your company name featured on passport package, website + event materials. ONE AVAILABLE

Sponsorship-HOLE
$250
One sign on a hole. Receive company recognition on website + event materials.
Silent Auction Items Needed
Free
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