Graduation Ceremony / Cérémonie de remise des diplômes

Hosted by
About this event
ENGLISH
🎓 Graduation Ceremony – Free Admission
Join us for an evening of celebration as we honour our students’ achievements.
Please reserve your spot in advance — seats are limited.
Doors open at 5:30 PM, and the ceremony begins promptly at 6:00 PM.
FRANÇAIS
🎓 Cérémonie de remise des diplômes – Entrée gratuite
Joignez-vous à nous pour une soirée de célébration en l’honneur des réussites de nos étudiants.
Veuillez réserver votre place à l’avance — les places sont limitées.
Les portes ouvrent à 17 h 30, et la cérémonie débute à 18 h précises.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!