Graduation Ceremony / Cérémonie de remise des diplômes

ENGLISH

🎓 Graduation Ceremony – Free Admission

Join us for an evening of celebration as we honour our students’ achievements.

Please reserve your spot in advance — seats are limited.

Doors open at 6:00 PM, and the ceremony begins promptly at 6:30 PM.





FRANÇAIS

🎓 Cérémonie de remise des diplômes – Entrée gratuite

Joignez-vous à nous pour une soirée de célébration en l’honneur des réussites de nos étudiants.

Veuillez réserver votre place à l’avance — les places sont limitées.

Les portes ouvrent à 18 h 00, et la cérémonie débute à 18:30 h précises.