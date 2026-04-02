Mission Assemblée Évangélique de Christ

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About this event

Le Grand Gala de la Famille – MAEC

480 Blvd. Saint-Martin O

Laval, QC H7M 3Y2, Canada

Billet 13 ans et plus
$150

Accès au Grand Gala de la Famille pour toute personne de 13 ans et plus. Une soirée élégante, enrichissante et inspirante avec enseignements, chants spéciaux, performances artistiques et jeux interactifs. Places limitées. Tenue de gala exigée.

Billet enfant
$50

Accès au Grand Gala de la Famille pour un enfant. Soirée spéciale autour du thème : « Les tempéraments dans la famille : comprendre, aimer et mieux communiquer ». Places limitées. Tenue de gala exigée.

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